Endelig får Tordis (102) oppfylt RBK-drømmen

Tordis fyller 103 år i juli, men hun har aldri sett Rosenborg spille på Lerkendal. Søndag går endelig en gammel drøm i oppfyllelse.

- Blir det mål, skal jeg rope og juble, sier hun, og tipper 1-0-seier til RBK over Aalesund, når Adresseavisen møter henne på Buran helse- og velferdssenter.

Litt styrete

Bratseth, uten relasjon til mer kjente Rune, ble født tre år før Rosenborg Ballklub ble stiftet, men har aldri kommet seg på kamp. Ine Strøm, livsgledeansvarlig ved sykehjemmet, forteller at 102-åringen gråt av glede da hun fikk vite at billettene til kampen mellom Rosenborg og Aalesund var i boks før påske. Siden har søndagens kamp vært den store snakkisen blant de ti beboerne som skal på stadion. De gleder seg, men sier med glimt i øyet at de håper de lever så lenge...

- Det er vel ikke mange hundreåringer som går på Lerkendal. Og det jo litt styr med meg som sitter i rullestol, sier Bratseth og ler.

Både synet og hørselen er svekket, men med god hjelp av Ine Strøm ser hun fram til fotballopplevelsen som venter. Med en løsningsoritentert tilnærming på tilværelsen gleder de seg begge til kamp. Dette blir definitivt noe annet enn å se RBK-kamp fra TV-stua.

Bratseth har vært fan i alle år og har en favorittspiller.

- Ja, det er «Mini», det, sier hun.

Og så synger hun sporty «Rosenborg-sangen» på oppfordring. For 102-åringen elsker musikk, og viser at sangstemmen fortsatt duger: «Vi reiser oss på store stå, når Rosenborg går på ...».

Applausen fra de andre beboerne og personalet varer lenge.

Mye bra fra Tydal

- Man må synge med det nebbet man har, sier tydalingen.

Og apropos Tydal.

- Hva tenker du om at RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug kommer fra Tydal?

- Å, det kommer mye bra fra Tydal, fastslår Tordis Bratseth.

Overraskelse venter

På Lerkendal er Tove Moe Dyrhaug vant til at engasjementet rundt Rosenborg er stort i hele Trøndelag, blant unge som gamle. Men hun kan ikke huske at hun har hatt en tilskuer som snart er 103 år på tribunen.

- Det er jo veldig hyggelig å høre om Tordis. Vi har hatt flere som har feiret 80- og 90-årsdager på kamp, og vi har hatt noen hundreåringer på besøk, men jeg tror ingen har vært like gammel som henne, sier Moe Dyrhaug og lover Tordis en liten overraskelse før kampen.