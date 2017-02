Engelsk presse: Wayne Rooney drar til Kina og dobler lønnen

Saken oppdateres.

Både The Sun, Daily Mirror og Daily Mail hevder at United-legenden skriver under for en kinesisk klubb før overgangsfristen går ut kommende tirsdag.

31-åringen har spilt for United helt siden 2004. Han har scoret 250 mål for klubben, og er dermed mestscorende noensinne foran Sir Bobby Charlton (249).

Ifølge Mirror fikk Rooney grønt lys til å bytte klubb etter at han overtok scoringsrekorden. Under Jose Mourinho er ikke Rooney lenger fast i startelleveren, og ifølge Mirror har han trolig spilt sin siste kamp for United. Årsaken til det er at spissen sliter med å rekke søndagens ligacupfinale mot Southampton etter å ha vært ute med skade.

8 mill. i ukelønn

Ifølge avisen har visestyreformann Ed Woodward gitt Rooneys agent Paul Stretford anledning til å sikre Rooney en lukrativ avtale i den kinesiske superligaen. Mirror skriver videre at Rooney i Kina vil få en ukelønn på rundt 750.000 pund – nærmere 8 millioner kroner. Det vil være mer enn en dobling av lønnen han i dag mottar fra United.

Også Daily Mail skriver at Rooneys dager er talte i United. Han skal være misfornøyd med å ha havnet på benken under Mourinho.

– Han spiller mindre og mener fortsatt at han har mye å bidra med. Han ønsker ikke å fortsette som nå, sier en kilde til avisen.

Ifølge Daily Mail har Rooney tilbud i Kina om en kontrakt med en årslønn på 35 millioner pund – 365 millioner kroner.

Sky Sports mer lunkne

Sky Sports skriver at Rooney har tilbud fra Kina, men at det er lite sannsynlig at kapteinen stikker nå. Også Sky mener at Rooney er tilbudt en ukelønn på 750.000 pund. Guangzhou Evergrande og Beijing Guoan skal begge ha et sterkt ønske om å hente Rooney.

Rooney har halvannet år igjen av kontrakten med United, men tirsdag sa manager Mourinho at han ikke kan garantere at spissen blir i klubben.

– Du må nesten spørre ham. Jeg kan ikke garantere at jeg er her neste uke, så hvordan kan jeg garantere at en spiller er her neste sesong? Det jeg kan garantere er at dersom Wayne en dag forlater klubben, er det ikke fordi jeg ønsker det. Jeg ville aldri prøve å skubbe en legende bort fra klubben, sa United-manageren.

Astronomiske lønninger

De kinesiske klubbene har frem til tirsdag på å hente nye spillere. Det er innført en øvre grense på tre utenlandske spillere i ligaen.

Flere fotballprofiler har flyttet til Kina i det siste. Navn som Carlos Tevez, Oscar og Hulk har alle latt seg lokke til spill i den kinesiske superligaen. Astronomiske lønninger er en avgjørende faktor for overgangene.

En Wayne Rooney-overgang vil være ligaens foreløpig største kupp.