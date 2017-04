Engelske klubber svikter i Europa: – Over tid blir mangel på kompetanse avslørt

Saken oppdateres.

Onsdag kveld møter Leicester Atlético Madrid til kvartfinale i Champions League på Vicente Calderón.

Den regjerende Premier League-mesteren er eneste gjenværende klubb fra England i turneringen.

Tottenham røk ut i gruppespillet, Arsenal ble ydmyket av Bayern München i åttedelsfinalen og Manchester City tapte knepent for Monaco i samme runde.

2008/2009-sesongen fremstår nå som fryktelig lenge siden.

Da var hele fire engelske lag i kvartfinalen. Og det samme var tilfellet sesongen før, som endte med en helengelsk finale mellom Manchester United og Chelsea.

Skrekkelig statistikk

De siste fem årene har det vært 40 kvartfinaleplasser i Champions League. Engelske klubber har kun hatt fire av dem, inkludert Leicester i år. Til sammenligning har Spania hatt 15, Tyskland har hatt ni og Frankrike har hatt seks.

På de fem foregående sesongene hadde England 14 kvartfinaleplasser.

Europa-svikten skjer i en periode der engelske Premier League har styrket posisjonen som verdens mest lukrative liga, og der stjernespillere og profilerte managere har strømmet på.

Det globale konsulentselskapet Deloitte lager hvert år en omfattende rapport om økonomien i internasjonal fotball . «Deloitte Football Money League» er også en årlig rangering av verdens rikeste klubber.

På rangeringen for 2015/2016-sesongen var åtte av verdens 20 rikeste fotballklubber fra England. Og denne sesongen er en ny TV-avtale verdt 70 prosent mer enn den foregående på plass. Deloitte forventer at det vil bidra til flere engelske klubber på den neste riking-listen.

Prestasjonene i Europa er imidlertid ikke i nærheten av å stå i stil med pengeforbruket.

– Derfor svikter engelske klubber

At andre ligaer har pause om vinteren, trekkes ofte frem som et argument for at engelske klubber sliter når de viktigste Europa-kampene skal spilles. Det skal også nevnes at denne sesongens suverene Premier League-leder, Chelsea ikke var kvalifisert for Europa-spill.

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås trekker imidlertid frem andre grunner.

– Over tid blir mangel på kompetanse avslørt. Og over tid har England vært vesentlig dårligere enn Spania og Tyskland på trenerutdanning og spillerutvikling. Det er for eksempel fortsatt et stort gap på antall trenere med topputdanning i de tre landene, sier Tjærnås.

Han mener dette får tydelige konsekvenser.

– Det betyr at de to andre landene får opp langt bedre råmateriale. Og selv om engelske klubber kan kjøpe stort sett hvem de vil, trenger de en rød tråd og kompetanse fra bunn som får virke over tid, for å tette gapet, mener Tjærnås.

Gary Nevilles største bekymring

Sky Sports-duoen Jamie Carragher og Gary Neville har vunnet Champions League for henholdsvis Liverpool og Manchester United.

Carragher har pekt på at engelske klubber sliter med å henge med på intensiteten til de beste klubbene i Europa.

– Min største bekymring er at når du ser noen av de beste lagene i Europa, fremstår de tøffere mentalt, bedre fysisk og med høyere intensitet, har Neville sagt.

Leicesters snuoperasjon

Med forrige sesongs sensasjonelle Premier League-triumf, tok Leicester for første gang steget inn på listen over verdens 20 rikeste klubber.

Den økonomiske avstanden opp til de største engelske klubbene er imidlertid fortsatt enorm. Det var få som hadde forventet at det var Leicester som skulle komme lengst i Champions League.

Etter den første omgangen i åttedelsfinalen så Leicester ut til å bli overkjørt av Sevilla.

Mange kritiserte avgjørelsen om å sparke Claudio Ranieri etter den kampen, men Leicester snudde til avansement hjemme på King Power Stadium. Med Craig Shakespeare som manager har Leicester gått fra å være nedrykkstruet til å vinne seks av syv kamper.

Det gir håp om at eventyrhistorien kan fortsette mot fjorårets Champions League-finalist Atlético Madrid.

For andre gir engelske klubbers Europa-svikt håp om at pengene fortsatt ikke styrer alt i fotballen, selv i en tid med stadig økende klasseskille .

– Det viser at det ikke er noen automatikk i at de beste resultatene kommer der det er mest penger. Det er litt fint å se at det ikke bare er penger som betyr noe, sier Rune Bratseth.