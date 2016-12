England har tatt første steg mot omstridt lovendring: - Det eneste riktige å gjøre

Saken oppdateres.

Manchester United markerte fotballens festdag, 2. juledag, med enkelt å slå Sunderland 3–1 på Old Trafford .

Nå kan storklubben også føre an i en liten, men omstridt Premier League-revolusjon.

Like før jul kontaktet United sine sesongkortinnehavere for å finne ut hvordan de stiller seg til såkalt Safe Standing på Old Trafford, det vil si sikre ståplasser på deler av stadion.

Englands største klubbstadion har i dag en kapasitet på i overkant av 75 000 tilskuere.

– Jeg er sikker på at interessen vil være stor og ser frem til å høre resultatet og se andre Premier League-klubber følge opp med å spørre sine fans om de også ønsker å stå lovlig på enkelte deler av stadion, sier Jon Darch i Safe Standing Roadshow til BBC .

Vil bedre atmosfæren

Ifølge tilhengerne av Safe Standing vil det øke kapasiteten på de aktuelle tribunene med 80 prosent.

Det vil kunne føre til at billettprisene går ned. Et av problemene for mange lokale fans i dag er at det er blitt så dyrt å gå på kamp at mange ikke har råd.

Hos de største klubbene kan det også være vanskelig å få billetter.

Med de enorme medieavtalene de siste årene er ikke lenger billettinntekter en så viktig del av inntektene til de engelske toppklubbene. For at TV-avtalene skal fortsette å stige i verdi er man imidlertid avhengig av at stadionatmosfæren er best mulig.

Mange mener at den er blitt dårligere og dårligere de siste årene, spesielt ettersom en stadig større andel av stadion er satt av til dyre VIP-billetter.

I spørreundersøkelser blant supportere er bedre atmosfære det viktigste argumentet hos dem som går inn for ståplasser.

– Det eneste riktige

TV 2-kommentator Kasper Wikestad håper ståplasser igjen blir tillatt på de øverste nivåene i engelsk fotball.

– Jeg tenker det er det eneste riktige å gjøre. Det er dypt savnet i England, og det har flere aspekter. Atmosfæren fikk seg en voldsom knekk da de fjernet det for noen år siden. Den atmosfæren har de aldri klart å få tilbake. Det er det ene, og det er viktig. Det andre aspektet er at billettprisene forhåpentligvis kan senkes med det også. Det hadde vært fantasisk, sier han til Aftenposten.

Han understreker at sikkerheten er viktig, og at man legger opp til et rekkverk som skiller radene fra hverandre. Han tror en endring kan bidra positivt til den tradisjonsrike supporterkulturen.

– De må komme tilbake til folket slik at de får råd til å se kamp. Det har tatt altfor lang tid å komme dit de er nå, så det er på høy tid. Jeg vet at mange klubber ønsker å gjøre det også, sier Wikestad.

Kompleks og følelsesladet

Selv om det i dag er forbudt å stå på kamp, blir det i praksis tillatt på deler av de fleste arenaene, men hos West Ham har fans og vakter havnet i konfrontasjoner etter at dette er blitt slått ned på etter flyttingen til OL-arenaen fra 2012.

Tilhengere av regelendringen mener det vil gjøre det tryggere for publikum.

17. november holdt klubbene i ligaen et møte hvor de diskuterte hvordan de skal forholde seg til spørsmålet.

– Premier League-klubbene holdt i dag innledende samtaler om Safe Standing. Siden supporternes sikkerhet er av avgjørende betydning, er klubbene naturlig nok forsiktige og det var ingen generell enighet om saken, uttalte en talsperson for ligaen til The Guardian .

– Det er et kompleks og følelsesladet tema som reiser en rekke spørsmål som varierer fra klubb til klubb. De må vurderes nøye, før hver enkelt klubb kan avgjøre om de vil gå inn for endringer eller ikke, het det videre.

Hillsborough-tragedien

For spørsmålet om ståplasser vekker sterke følelser.

Siden 1994 har det kun vært tillatt med sitteplasser i de to øverste divisjonene. Bakgrunnen var den grusomme Hillsborough-tragedien i 1989, hvor 96 Liverpool-supportere døde som følge av uaktsomt drap på en overfylt tribune.

De overlevende og etterlatte har i årevis kjempet en imponerende kamp for rettferdighet for de døde, siden Liverpool-supporterne tidlig ble tillagt skylden for tragedien.

Trevor Hicks mistet sine tenåringsdøtre Sarah og Victoria på Hillsborough.

Han er motstander av å innføre ståplasser igjen. Det er også det offisielle standpunktet til Hillsborough Familiy Support Group.

– Vi er mot ethvert forsøk på å gå bakover. For å si det veldig enkelt, så mener vi det vil være et tilbakesteg. Det er en prinsippsak, og vi mener at stadioner med kun sitteplasser er mye tryggere, sier han ifølge The Guardian .

Han mener at de moderne stadionanleggene i England har gjort at flere familier og yngre mennesker går på fotballkamper i England.

Delte meninger

Det er imidlertid delte meninger også blant dem som mistet sine i den forferdelige tragedien. Gruppen The Hillsborough Justice Campaign sier at det støtter en objektiv og bred debatt om temaet.

– Jeg vet at min bror ville hatet å sitte. Det var ikke det å stå som drepte broren min, det var andre faktorer, sier Lou Brookes, bror til avdøde Andrew.

Berry Devonside, som mistet sønnen Christopher på Hillsborough, er blant dem som har endret mening. Før var han motstander av å åpne opp for Safe Standing, nå er han tilhenger av å utrede hva en regelendring vil si.

Supportergruppen Spirit of Shankly, som har vært svært aktive i debatten rundt utviklingen av Liverpool FC, støtter også en utredning av Safe Standing. De har tatt initiativ til en dialog med pårørendegruppene etter Hillsborough-tragedien.