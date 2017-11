Erik Hamrén kan få ny jobb - i afrikansk storklubb

Saken oppdateres.

Da EM i fotball var ferdig i juli 2016 var også tidligere RBK-trener Erik Hamréns karrière som sjef for det svenske landslaget over.

I lang, lang tid holdt Hamrén seg borte fra fotballen og offentlighetens søkelys. I et langt intervju med Expressen fortalte han at han knapt orket å møte andre mennesker.

Ny fotballjobb

Da Norge skulle ansette ny landslagssjef etter Per-Mathias Høgmo virket det som Hamrén var høyaktuell, men det var landsmannen Lars Lagerbäck som fikk jobben til slutt.

I september fikk han endelig en ny jobb innen fotballen, denne gangen som rådgiver for trenerteamet til Örgryte i Superettan.

Men nå kan han være på vei til å få en ny toppjobb i utenlandsk fotball igjen. Göteborgs-posten sier at den tidligere RBK- og Sverige-sjefen har reist ut av landet for å forhandle med en klubb utenfor Europa.

Expressen skriver at klubben er sørafrikanske Mamelodi Sundowns fra landets administrative hovedstad Pretoria. Planen er at han skal få stillingen som general manager i klubben, etter at den forrige gikk av for en liten stund siden.

Afrikansk storklubb

Mamelodi Sundowns er for øyeblikket nummer åtte i ligaen. Det er ett av de mest suksessfulle lagene i landet, og regnes som en av gigantene i afrikansk fotball. I fjor vant laget afrikanske Champions League.

Laget ledes av den tidligere landslagssjefen Pitso Mosimane. I fjor ble han kåret til den tiende beste treneren i verden av International Federation of Football History and Statistics.

Tidligere har den bulgarske legenden Hristo Stoichkov og den nederlandske treneren Johan Neeskens trent laget.

Erik Hamrén ledet Rosenborg til to seriegull i sesongen 2008 og 2009. Da fikk han jobben som landslagssjef i Sverige, som han hadde i sju år. Han mottok Kniksenprisen som beste trener i Norge under oppholdet i RBK.