Et halvt år etter dette bildet er RBK-Gytkjærs liv snudd på hodet

- Å klå på rumpe, tiss og pupper er ikke ok

Saken oppdateres.

2016 var et stort fotballår for Christian Gytkjær (27). Dansken vant serien og cupen med Rosenborg, og var lagets toppscorer med 19 seriemål.

20. november feiret Gytkjær cupgullet med ekstatiske Rosenborg-lagkamerater.

Et halvt år senere er danskens fotballtilværelse snudd på hodet.

Tirsdag spilte Gytkjær fra start for 1860 München da den tradisjonsrike klubben rykket ned til nivå tre.

Annullert scoring

Etter 1–1 i det første oppgjøret av play-off-duellen med Regensburg, trengte 1860 München en seier foran drøyt 60.000 tilskuere på Allianz Arena i München. I den første omgangen misset Gytkjær en stor sjanse da han skjøt rett på bortelagets keeper Phillipp Pentke. Dansken fikk også en scoring annullert for offside, før han ble byttet ut til pause.

Dermed kunne Regensburg stjele showet. Bortelagets to scoringer før pause, ved Marc Lais og Kolja Pusch, var nok til å sikre opprykk til 2. Bundesliga.

Kampen ble stoppet i flere minutter i andre omgang, etter at 1860-supporterne hadde kastet objekter ut på gressmatten. Etter hvert fikk sikkerhetsvaktene kontroll over situasjonen.

20 millioner

Neste sesong blir 1860 München den klart største klubben på nivå tre i tysk fotball. Klubben hadde sin storhetstid på 60-tallet, og spilte i Bundesliga fra 1994 til 2005. De siste årene har imidlertid klubbledelsen vært gjenstand for kritikk.

1860 München har imidlertid hatt penger å rutte med. Den tyske klubben skal ha betalt rundt 20 millioner kroner for Gytkjær i januar.

Dansken skrev under på en kontrakt som varer til 2019. Det er uklart om nedrykket vil påvirke Gytkjærs fremtid i klubben.

Dansken fikk en drømmestart på Tyskland-oppholdet, da han scoret mot Arminia Bielefeld i februar.

– Det er deilig å innfri i starten, for jeg har merket at det har vært forventninger til meg her, sa Gytkjær til Adresseavisen etter den kampen.

Gytkjær scoret to ganger på 15 kamper for 1860 München denne sesongen.

Nå gjenstår det å se hvilken divisjon dansken scorer målene sine i neste sesong.