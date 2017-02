Europatesten går uten Helland for RBK

Saken oppdateres.

– Jeg kunne vært feit og overvektig nå, og likevel rukket å komme meg i form til seriestart, sier RBKs stjerneving.

Grytidlig lørdag morgen satte RBK kursen for Østerrike, men Pål André Helland er ikke blant spillerne Kåre Ingebrigtsen har med seg til møtet med Salzburg søndag.

For tynt grunnlag

Denne uka fikk vingen sine to første hele fotballøkter siden cupfinalen, og han vil ikke risikere noe.

– Jeg har rett og slett litt tynt grunnlag for å spille kamp – i hvert fall med min muskulatur. Det ville uansett ikke blitt en hyggelig opplevelse, og så er det greit å være trygg på at kroppen fungerer, sier han.

Håper å rekke FCK

Helland innrømmer at det er kjedelig å gå glipp av europatesten mot Salzburg, men stressnivået er likevel lavt.

– Jeg trenger jo egentlig ikke å være i form før serieåpningen den 4. april, så jeg har all verdens av tid. Jeg kunne per definisjon vært feit og overvektig nå – og likevel rukket å komme meg i form til da. Så tida er jeg ikke bekymret for. Målet er å være mest mulig skadefri i løpet av sesongen, og da står jeg glatt over en treningskamp. Men jeg håper å være med mot FC København neste helg, sier han.

Vil få svar

Trener Kåre Ingebrigtsen er spent foran møtet med Salzburg, som han karakteriserer som «klart bedre enn Austria Wien». Nå er han ute etter å få en pekepinn på hvor laget står.

– Salzburg spiller på en ganske utypisk måte med vanvittig press. Det er et veldig bra lag, og det blir en ny stor utfordring for oss. Kampen vil gi oss referanser på hvor vi er, og hva vi må jobbe med videre. Det er jo det som er interessant, sier han.

– Er du redd for at dere kan få skikkelig bank?

– Jeg tror aldri at noen gruser oss, men vi kan få kjørt oss. Det er jo nettopp derfor vi møter dem. Salzburg er i kampform, mens vi har igjen to måneder til sesong. Men vi har tatt hensyn til denne kampen, så vi skal være pigge i beina og vi har sett veldig bra ut på trening denne uka. Jeg gleder meg – og er litt spent, sier han.

– Er det et godt tegn for en plass i startelleveren til serieåpningen for dem som starter denne kampen?

– Det fleste skal innom de to kampene her, så det er ingen som har spilt seg inn på laget allerede. Det er nå det begynner, sier Bruttern.