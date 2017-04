Eurosport og Max skulle vinne nye TV-seere på Brann og RBK. Ble det en suksess?

Saken oppdateres.

Discovery lovet mer fotball på åpne TV-kanaler. Men seertallene øker lite, og tilskuertallene i Eliteserien går ned.

«Fotball til folket», var Discoverys mantra da de overtok retten til å vise norsk fotball. Flere kamper skulle gå på såkalt åpne kanaler, og det har skjedd:

Da TV 2 hadde rettighetene i fjor, ble kun to av åtte kamper vist på åpen kanal (TV 2 Zebra). Med Discovery som rettighetshaver vises hele fire av åtte kamper hver runde på de åpne kanalene Max og Eurosport – resten legges på betalkanaler.

Etter åpningsrunden i Eliteserien feiret Discovery med kake. De var storfornøyd etter at de fire første TV-kampene hadde til sammen 612.000 seere – en klar økning fra det TV 2 kunne vise til i fjor.

Men etter fem serierunder er ikke seertallsøkningen særlig stor. Og den er i hvert fall ikke så imponerende hvis man tar med i beregningen at Discovery har vist alle kampene til Rosenborg og Brann på åpne kanaler. TV 2s strategi var å legge de store klubbene på betalingskanaler, mens de viste mindre attraktive lag på Zebra.

Etter fem runder er status denne:

Discovery (Max og Eurosport) har vist 20 kamper. I snitt er kampene sett av 112.400 seere.

seere. TV 2 Zebra hadde i fjor et seersnitt på 103.700på de fem første rundene (10 kamper).

Seertall Eliteserien fotball i 2016 og 2017 Eliteserien på TV 2 Zebra 2016 Runde 1: Aalesund – Stabæk, fredag: 89.000 Start – Lillestrøm, søndag: 99.000 Runde 2: Tromsø – Start, fredag: 70.000 Stabæk – Molde, søndag: 131.000 Runde 3: Molde – Lillestrøm, fredag: 98.000 Strømsgodset – Haugesund, søndag: 146.000 Runde 4: Sogndal – Haugesund, fredag: 67.000 Viking – Odd. Søndag: 138.000 Runde 5: Haugesund – Lillestrøm, fredag: 71.000 Odd – Start, søndag: 128.000 Snitt på 10 kamper = 103.700 seere

Tallkilde: TV 2 Eliteserien på Discovery 2017: Runde 1: Kristiansund – Molde, lørdag (Eurosport Norge): 154.000 Tromsø – Brann, søndag (Eurosport Norge): 127.000 Rosenborg – Odd, søndag (Eurosport Norge): 195.000 Vålerenga – Viking, mandag (MAX): 136.000 Runde 2: Molde – Lillestrøm, onsdag (Eurosport Norge): 42.000 Sandefjord – Rosenborg, onsdag (MAX): 102.000 Haugesund – Vålerenga, torsdag (Eurosport Norge): 48.000 Brann – Strømsgodset, torsdag (MAX): 96.000 Runde 3: Rosenborg – Molde, lørdag (Eurosport Norge): 235.000 Vålerenga – Sandefjord, søndag (Eurosport Norge): 63.000 Strømsgodset – Aalesund, søndag (Eurosport Norge): 78.000 Kristiansund – Brann, mandag (MAX): 118.000 Runde 4: Molde – Vålerenga, mandag (MAX): 95.000 Brann – Haugesund, mandag (Eurosport Norge): 83.000 Odd – Tromsø, mandag (Eurosport Norge): 55.000 Viking – Rosenborg, mandag (MAX): 195.000 Runde 5: Strømsgodset – Sandefjord, lørdag (Eurosport Norge): 70.000 Rosenborg – Aalesund, søndag (Eurosport Norge): 116.000 Lillestrøm – Brann, søndag (Eurosport Norge): 146.000 Haugesund – Molde, mandag (MAX): 94.000 Snitt på 20 kamper: 112.400 seere

Tallkilde: Discovery

Aalbu: – Godt fornøyd

Sportsdirektør i Discovery og Eurosport, Jan-Erik Aalbu, sier at de er godt fornøyd så langt.

– Vi gikk høyt ut med en målsetting om å doble seertallene. Det klarte vi allerede i første serierunde. De fire neste omgangene har blant annet vært én midtukerunde, hvor alle visste at snittet ville synke, pluss en 2. påskedag med 15 TV-kamper på sju timer. Men også i disse rundene er snittet bedre enn i de to foregående årene, sier Aalbu til Bergens Tidende.

– I tillegg er det gledelig for oss å se at seerne har tatt godt imot vår søndagssending Fotball Direkte. Det ser vi av oppslutningen i den timen programmet går på Eurosport Norge rett før hovedrunden starter, sier Aalbu.

Han tror at seertallene vil ta seg opp utover våren.

– De neste helgene har vi svært spennende kamper på sendeplanen. Brann – Viking førstkommende lørdag er en mangeårig derbykamp vi gleder oss veldig til. Mandag får vi toppoppgjør i Østfold mellom Sarpsborg og Rosenborg, og etter det skal vi klinke til med vår første Supersøndag, hvor vi blant annet sender Rosenborg – Brann på TVNorge. Så vi har god tro på at vi om kort tid passerer 600.000 i rundetall igjen, og at vi får enkeltkamper som sletter våre tidligere bestenoteringer, sier Aalbu.

Den mest sette kampen til nå er Rosenborg – Molde fra 3. runde (235.000 seere i snitt). Til sammenligning var den mest sette kampen på TV 2 i fjor Vålerenga – Lillestrøm med 248.000. Mest sette kamp i 2015 var Odd – Rosenborg med 343.000.

NTF spent på utviklingen

Det bekymringsfulle for fotballklubbene er at tilskuertallene så langt viser nedgang. Adresseavisen skrev forrige uke at tilskuersnittet på de fire første rundene var det laveste siden 2002. Før sesongen forventet Norsk Toppfotball (NTF) at tallene skulle stige fra fjorårets sesong, men NTF-direktør Leif Øverland er ikke veldig bekymret så tidlig i sesongen.

– Det er altfor tidlig å si. Det avhenger av hvem som har spilt borte og hjemme, og om det har vært midtukerunde. Så spiller jo været inn en del også. Men det er klart at vi er spente, sa Øverland.

Han er usikker på hvilke konsekvenser det får at Rosenborg og Branns kamper vises på åpne TV-kanaler som er tilgjengelig for svært mange.

– Det er en kjempestor diskusjon. Kolleger av meg i andre ligaer er veldig delt. I Danmark mener man at mest mulig på TV gir mest mulig publikum, men i Premier League gjøres det annerledes. Så det må vi evaluere gjennom sesongen, for vi ser jo at det er mer tilgjengelighet. Det vi er mest opptatt av er at folk skal komme på stadion, sa Øverland.