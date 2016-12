Kontrakten i boks for Hólmar Örn Eyjólfsson

Saken oppdateres.

For en drøy uke siden bekreftet Hólmar Örn Eyjólfsson at den israelske klubben Maccabi Haifa hadde lagt inn en bud på ham. Nå skal det svært mye til for at ikke 26-åringen blir presentert som Haifa-spiller innen kort tid.

Torsdag har Eyjolfsson vært i Haifa. Der gjennomgikk stopperen den medisinske undersøkelsen og forhandlet frem sin personlige kontrakt.

Lang kontrakt

Adressa.no vet at Eyjolfsson og klubben har blitt enige om betingelsene, og at kontrakten som foreligger er på fire og et halvt år.

Dermed har 26-åringen spilt sin siste kamp for Rosenborg. Han forlater Trondheim til fordel for klubben som i øyeblikket ligger på 3. plass i den israelske ligaen.

Detaljer gjenstår

Det eneste som gjenstår nå, skal etter det adressa.no forstår, være detaljer mellom klubbene. Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, er for tiden på juleferie. Deler av denne ferien bruker han trolig på å finslipe de siste detaljene i avtalen med Maccabi Haifa. Likevel virker det i øyeblikket lite trolig at det ikke blir noe av Eyjolfssons overgang til Maccabi Haifa.

VG har tidligere skrevet at kjøpesummen ligger på omlag 10 millioner kroner.