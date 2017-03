FIFA advarer Trump: – Hold grensene åpne, ellers får du ikke VM

Saken oppdateres.

I 2020 blir det avgjort hvem som skal arrangere VM i fotball i 2026. USA arrangerte VM sist i 1994, og er blant en av favorittene til å få tildelt vertskapet.

Det omdiskuterte innreiseforbudet som president Donald Trump vil innføre kan ødelegge USAs sjanser til å få arrangere mesterskapet. FIFAs president, Gianni Infantino, er ute med en advarende pekefinger mot den amerikanske presidenten. Han mener at presidentens politikk ikke er kompatibel med turneringsreglene til VM.

– Det er klart, at i VM-sammenheng skal alle lag, inkludert lagenes støtteapparat og tilhengere, ha tilgang til landet, ellers blir det ikke noe VM, sier Infantino til nyhetsbyrået AFP.

– Stor respekt for Trump

Dersom Trump får innført innreiseforbundet han ønsker, vil borgere fra en rekke land, i hovedsak land med en overveiende muslimsk majoritet, bli nektet innreise til USA. Selv om Infantino ikke vil kritisere Trump spesifikt, er det ingen tvil om hva han mener.

– Trump er president i USA, og selvsagt har jeg stor respekt for hva han gjør. Han leder landet, sammen med sine myndigheter for å ta de avgjørelsene som er best for landet sitt. Det er derfor han ble valgt, sier Infantino ifølge The Guardian.

I det første lovforslaget, som senere ble stanset av domstolene, fikk borgere fra landene Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen innreiseforbund. Iran var det eneste av de landene som deltok i forrige VM i 2014, og har deltatt tre ganger tidligere.

– Betingelsene for å få arrangere VM er klare. Så kan hvert enkelt land bestemme seg for om de ønsker å søke eller ikke, basert på de betingelsene, sier Infantino.

Også Aleksander Čeferin, nyvalgt leder i Uefa, uttalte tidligere i år at innreiseforbudet kunne skade USAs sjanser til å få BM.

– Hvis spillere ikke kan komme på grunn av politiske avgjørelser, kan ikke VM avholdes der. Det er VM, og alle må ha muligheten til å delta, uansett hvor de kommer fra, sa han i februar.

Europa og Asia utelukket

Søknadsprosessen til VM i 2026 har enda ikke startet, men USA har vist interesse for å søke, enten alene, eller i samarbeid med Mexico og Canada. USA arrangerte VM alene i 1994, og har infrastrukturen og arenaene som gjør landet til en attraktiv arrangør. I tillegg vil ikke Europa og Asia ha mulighet til å arrangere VM, siden VM i 2018 arrangeres i Russland, og i Qatar i 2022.

Turneringen i 2026 vil bli den første hvor 48 land får delta, etter at utvidelsen fra 32 land ble vedtatt av Fifa i januar. Hvor VM havner i 2026 vil for første gang bli avgjort av alle Fifas 211 medlemsland, ikke en komité som tidligere.

Innreiseforbundet kan også få konsekvenser for OL. Paris og Los Angeles er de to landene som konkurrere om å få arrangere sommer-OL i 2024.