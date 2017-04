FIFA bekrefter: Vil bruke videodømming i VM neste år

Saken oppdateres.

Neste års fotball-VM for herrer i Russland blir historisk. For første gang vil dommerne få benytte seg av videobilder for å fatte avgjørelser.

Det bekrefter FIFA-president Gianni Infantino på en kongress for de søramerikanske fotballforbundene i Santiago de Chile.

– Vi vil bruke videodømming under 2018-VM, fordi vi kun har mottatt positive tilbakemeldinger, sier Infantino.

– Dommere trenger hjelp

Debatten om videodømming har vært en het potet i fotballmiljøet de siste ukene. Debatten fikk ny fart i forrige uke, da Bayern München-representanter var i harnisk over dommerinnsatsen under Champions League-kvartfinalen mot Real Madrid.

Etter den omdiskuterte kampen var tidligere Eliteserie-dommer Per-Ivar Staberg blant de som tok til orde for videodømming.

– Det er veldig vanlig at man gjør én eller flere feil i kamper. Man trenger hjelp noen ganger, og det er uten tvil positivt om en dommer kan få hjelp der og da, sa Staberg til Adresseavisen .

– Det kan vel ikke være noen som er i tvil om at videodømming er positivt? Det åpner seg så mange nye muligheter for dommere, og det vil være positivt for alle parter, la han til.

Ulike former for videodømming har allerede blitt testet ut, blant annet under en privatlandskamp mellom Frankrike og Spania nylig.