Fadesen får store konsekvenser: – Jeg er forferdelig skuffet over RBK

Saken oppdateres.

SOGNDAL-TROMSØ 0–2/AALESUND-ROSENBORG 2–1

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var sint etter søndagens 1–2-tap for Aalesund. Men resultatet er aller mest dramatisk for Sogndal – som nå er på direkte nedrykksplass i Eliteserien.

Hadde Rosenborg gjort som de fleste forventet, og slått Aalesund, hadde Sogndal ligget på kvalikplass med to runder igjen.

Vidar Vadseth – leder i Sogndals supportergruppe Saftkokaradn – trodde på RBK-hjelp da han satte seg ned foran TV-en søndag kveld. Men det endte med skuffelse.

– Selvsagt håpet jeg på Rosenborg. Sånn som vi har spilt i høst, viser det seg at vi er totalt avhengige av andre. Jeg er forferdelig skuffet over RBK – det var lite profesjonelt, sier Vadseth mandag morgen.

Fikk en dårlig følelse lørdag

Fotballekspert Kjetil Rekdal beskrev RBK i lignende ordelag. Men aller mest nådeløs var Kåre Ingebrigtsen, som sa at han var «flau over innsatsen» og at AaFK viste mer vilje.

Dette var Aalesunds første Eliteserie-triumf på 14 kamper.

Sogndal-fan Vidar Vadseth fikk en dårlig følelse allerede kvelden før, da Molde tapte for Kristiansund, et resultat som kronet RBK som seriemestere.

– Da går luften litt ut av ballongen, siden Rosenborg kun har Europa å spille for. De kan snike seg en følelse inn i bakhodet om at det ikke er så nøye lenger, sier Vadseth, som presiserer at Sogndal har seg selv å takke for situasjonen.

Håvard Flo: – Mulig RBK tok lett på det

Sogndal har nå to skjebnekamper igjen: Stabæk (borte) og Vålerenga (hjemme). For sportslig leder Håvard Flo er det ikke snakk om å skylde på Rosenborg.

– Vi hadde håp om at RBK skulle vinne. Rosenborg er Rosenborg. Men samtidig visste vi at Aalesund hadde en mulighet til å ta poeng eller vinne. Og det gjorde de. Det er mulig Rosenborg tok lett på det, jeg vet ikke. Men all honnør til Aalesund, sier Flo.

– Jeg skal ikke snakke om prestasjonen til Rosenborg. Hver kamp har sitt eget liv, legger han til.

– Magefølelsen sier at vi rykker ned

Sogndal ble nummer 11 forrige sesong. De var lenge på vei mot en minst like bra plassering i år, men akkurat som for tabellrival Aalesund, har høsten vært tung. Klubben står med én seier på de siste åtte seriekampene.

– Det er klart det har vært en tung høst. Det har variert. Vi har dessverre sluppet inn for mange mål. Vi har produsert bra, og spilt mange jevne kamper. Vi hadde Sarpsborg på gaffelen, vi hadde Molde på gaffelen. Vi har til tider spilt bra fotball, men det er klart mål preger kamper, sier Flo.

Nå er altså Sogndal avhengige av å ta flere poeng enn Aalesund i løpet av de siste to rundene. Etter 0–2-tapet for Tromsø søndag er fokuset flyttet fra sikker plass til kvalikplass. Supporterleder Vadseth er redd AaFK går seirende ut av kappløpet.

– Magefølelsen sier at vi rykker ned. Utviklingen de siste fem-seks kampene tilsier at dette ikke går veien. Jeg ser ikke hvordan vi skal klare å samle nok poeng.