Flott tekst om forfatterens far og en mer ordinær om mora

Faren spilte i Premier League på 90-tallet. Her jubler Erling (17) for Moldes vinnermål

Dette er sjefen for Olavsfestdagene spesielt fornøyd med

Bryggerifestivalen ble lagt merke til over hele verden

- Uten full kontroll over arenaen blir Robbie Williams den siste konserten i Granåsen

Viking-trenerens dom over Lillestrøm: – De spilte som et publag

Faren spilte i Premier League på 90-tallet. Her jubler Erling (17) for Moldes vinnermål

Dette er sjefen for Olavsfestdagene spesielt fornøyd med

Bryggerifestivalen ble lagt merke til over hele verden

- Uten full kontroll over arenaen blir Robbie Williams den siste konserten i Granåsen

Saken oppdateres.

TROMSØ-MOLDE 1–2

Nedrykkstruede Tromsø tapte 1-2 mot Molde på Alfheim i Simo Valakaris første kamp som TIL-trener. Nå er Valakaris og co. tabelljumbo i Eliteserien.

Matchvinner ble Erling Braut Håland - sønn av tidligere fotballprofil Alf-Inge Håland, som blant annet spilte for Manchester City, Leeds og det norske landslaget.

Resultatet gjør at tabelltreer Molde (31 poeng) har sju poeng opp til Rosenborg på tabelltoppen. Tromsø ligger sist i Eliteserien med sine 14 poeng, à poeng med Viking. Det er fire poeng opp til Kristiansund på kvalifiseringsplass. Avstanden til Strømsgodset på plassen over er på fem poeng.

Tromsø sparket Bård Flovik som trener før sommerferien. Søndag fikk finske Valakari se sitt nye mannskap ta ledelsen hjemme mot tabelltreer Molde. Mikael Norø Ingebrigtsen slo inn til Thomas Lehne Olsen fra venstre, og sistnevnte svarte med å plassere ballen trygt inn i nettmaskene fra kort hold etter 25 minutters spill.

Kortvarig

Gleden ble imidlertid kortvarig for Valakari og hjemmelaget. Eirik Hestad fant Sander Svendsen i TIL-boksen kun minuttet etter 1-0-scoringen, og Svendsen brakte balanse i regnskapet for moldenserne. Han smalt ballen i nettet fra rundt 12 meters hold på Alfheim.

Begge lag hadde gode muligheter utenom scoringene i 1. omgang, men verken Aron Sigurdarson, Lehne Olsen (begge TIL) eller Isak Ssewankambo (Molde) fikk ballen i mål.

Like etter hvilen smalt Moldes Eirik Hestad til fra distanse, men ballen suste like utenfor. Et kvarter etter prøvde vertenes Mikael Norø Ingebrigtsen seg også fra distanse, men skuddet ble avverget av Molde-keeper Andreas Linde.

Håland matchvinner

13 minutter før slutt ble Erling Braut Håland matchvinner for bortelaget. Eirik Hestad slo inn, fant lagkompis Håland foran mål, og sistnevnte stanget ballen i nettet.

Simen Wangberg fikk sjansen til å utligne for «gutan» på tampen, men stanget ballen like utenfor etter corner. Flere scoringer ble det ikke på Alfheim, til Valakari og TIL-fansens store skuffelse. Ole Gunnar Solskjær og Molde kan derimot si seg tilfreds med at medaljehåpet lever i aller høyeste grad.

Tromsø må håpe på en opptur mot Vålerenga (b) i neste kamp, mens Molde spiller en potensiell seriefinale hjemme mot Kåre Ingebrigtsens Rosenborg. Trønderne slo Kristiansund 4-1 lørdag, men Molde sørget for at luken opp til tabelltoppen ikke ble større enn det den var før høstsesongen startet søndag.

(©NTB)