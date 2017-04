Thorstvedt om Fellainis skalling: - Selv om Agüero faller lett, har ikke dommeren noe valg

Saken oppdateres.

Manchester City - Manchester United 0–0:

Den viktige kampen mellom Manchester City og Manchester United endte uavgjort på Etihad. Det til tross for et massivt City-press, og at United måtte spille de siste minuttene med ti mann etter at Marouane Fellaini mistet hodet og skallet til Agüero.

– Vi har sett at folk får rødt kort av å bare sette pannen til, men her gjør han en bevisst nikkebevegelse, og da er det korrekt rødt kort. Selv om Agüero faller lett, har ikke dommeren noe valg, mente Erik Thorstvedt på TV 2 etter kampen, som tror at Fellaini kan vente seg en ubehagelig prat med Jose Mourinho i garderoben.

– Litt rødt, litt smart argentiner

Citys Vincent Kompany ønsket ikke å kommentere hendelsen da han ble spurt av Sky Sport.

– Han er min lagkamerat på Belgia, så jeg vil ikke si noe om det. Det som irriterer meg er at vi ikke dreper kampen, sa Kompany etter kampen.

Jose Mourinho så forbannet ut på sin elev da han gikk utav banen etter det røde kortet, men var diplomatisk etter kampen.

– Jeg så ikke situasjonen, men jeg har snakket med Fellaini i etterkant. Han mener at han fikk rødt kort bare fordi han heter Fellaini. Men jeg tror det var litt rødt kort, og litt en veldig erfaren og smart argentiner, sa han til Skys reporter.

Han sier at United ikke fikk til det spillet de hadde planlagt.

– Vi ønsket å skape mer offensivt, spesielt på kontringer. Vi savnet litt kvalitet på midtbanen og framover. Vi måtte bestemme oss for å kjempe hardt for poenget, sa United-treneren

Kampfakta Manchester City – Manchester United 0-0 54.176 tilskuere. Rødt kort: Marouane Fellaini (84), Manchester United.

Enda mer dramatisk ble da det så ut som supertalentet Gabriel Jesus avgjorde kampen på overtid. Men målet ble annullert, korrekt blåst av for offside. Fem minutter var en av kampens store spillere, Agüero, nære på å avgjøre kampen, men lyktes ikke.

Selv om Manchester City hadde overtaket i nesten hele kampen, og fyrte løs skudd etter skudd mot United-keeper De Gea, endte bykampen mellom Manchester City og Manchester United målløst.

United har nå spilt 24 Premier League-kamper på rad uten å tape.

City leder kampen om Europa

Dermed er det status quo i kampen om den viktige fjerdeplassen. Den leder Manchester City med et poeng på byrivalen. City ligger ett poeng bak Liverpool som har en kamp mer spilt. Begge Manchester-lagene har fem kamper igjen av sesongen.

– Å havne utenfor topp fire vil være en katastrofe for både City og United, sa Brede Hangeland på TV 2.

Mest fornøyd med kampresultatet er kanskje Arsenal. De ligger på sjetteplass, fire poeng bak United på femteplasen.

Begge lag gikk ut i 100, men ingen av de klarte å sikre seg et godt grep om kampen. United virket litt hvassere enn naboen, men det var Kevin De Bruyne og Sergei Agüero som sto for kampens første sjanse.

De Bruyne kom ut på kanten og svingte inn et lekkert innlegg som fant argentinske Agüero. Fra kloss hold sendte han ballen i stolpen.

Det var tydelig at begge lag satset mye for å vinne byderbyet. Duellene var tøffe, og flere spillere ble liggende. Rashford ble voldsomt taklet i det 12. minuttet, og spisstalentet gikk og haltet etterpå.

Rettet opp egen feil

Uniteds første store sjanse kom etter nesten 25 minutter. Martial kom inn fra kanten og slo ballen inn i feltet, og Bravo kom ut og bokset ballen ut i feltet. Ballen havnet rett i føttene på Mkhitaryan som sendte av gårde et skudd fra 14 meter, og Bravo rettet opp sin egen feil med en mesterlig redning på kloss hold.

Etter sjansen til United kom City mer med i spillet, og Agüero forsøkte flere ganger å finne veien inn i nettet bak De Gea fra distanse. Først smalt han til fra 20 meter, men De Gea holdt ballen trygt. Bare minutter forsøkte argentineren seg igjen, men denne gangen havnet ballen på tribunen bak målet.

Omgangens siste sjanse fikk Ander Herrera. Marcus Rashford fikk lagt inn, og Herrera sto udekket på bakre stolpe. Fra fem meter headet spanjolen en meter utenfor målet til Claudio Bravo. Dermed gikk lagene målløs til pause etter en omgang hvor City var nærmere ledelse enn United.

Skuddene haglet

City fortsatte presset etter pausen, og skuddene haglet mot De Geas mål den første delen av andre omgang. Først nådde nesten Fernandinho fram til et innlegg fra De Bruyne, og så testet Agüero De Gea - nok en gang.

Etter 57 minutter gikk Leroy Sane i bakken innenfor 16-meteren. TV 2-ekspert Brede Hangeland mente at tyskeren ble hindret, men det var vanskelig å se på tv-bildene om dommer Atkinson burde ha dømt straffe til hjemmelaget.

Manchester United kom knapt til en sjanse i andre omgang. Etter et svakt innlegg fra Marcus Rashford tråkket Bravo forkjært da han plukket ned ballen, og måtte bæres ut på båre. Wilfredo Caballero måtte ta på seg keeperhanskene og overta plassen mellom stengene i City-målet.

Selv om det var en tøff og duellrik kamp, tok det 84 minutter før det første kortet ble hentet opp fra dommerens lomme. Først fikk Uniteds Marouane Fellaini gult kort for en takling på Agüero. Bare sekunder etter skallet belgieren ned Agüero på den andre siden av banen, og fikk et fortjent rødt kort.

Det er dårlige nyheter for Jose Mourniho, som den siste tiden både har mistet Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Marco Rojo i skader. Timothy Fosu Fosu-Mensah måtte forlate banen med en skulderskade, og ifølge Mourinho kan det være en alvorlig skade.

De tre første lagene på tabellen er direktekvalifisert til Champions League, mens fjerdeplassen må ut i kvalifisering. Manchester United har fortsatt muligheten til å bli kvalifisert gjennom seier i årets utgave av Europaligaen.

Chelsea topper PL og har fire poeng på toeren Tottenham.