Fem fotballpøbler utestengt fra norske kamper i fjor

– Vi har hatt en veldig fin utvikling de siste to-tre årene. Trenden er god sammenlignet med land som Danmark og Sverige, sier sikkerhetsrådgiver Geir Ellefsen i Norges Fotballforbund (NFF).

Han får støtte fra Kjell Andre Brattland, politiførstebetjent på etterretningsseksjonen hos Kripos.

– Det har vært en betydelig nedgang i antall uønskede hendelser på norske fotballstadioner. Det er veldig trygt å gå på fotballkamp i Norge, sier Brattland. Han koordinerer samarbeidet mellom Kripos og fotballen.

Årlig seminar

Selv om det forekommer, er det sjelden man hører om opptøyer og slåssing i forbindelse med norske fotballkamper. Kripos mener at man har begynt å få kontroll på de uønskede risikosupporterne.

– Vi ønsker ikke å tallfeste hvor mange risikosupportere det finnes i Norge, sier Brattland.

– Men i hele fjor var det kun fem som fikk oppholdsforbud fra å gå på fotballkamp i Norge. Det gjaldt tre i Oslo og to i Trondheim, opplyser han.

I begynnelsen av mars har Kripos sitt årlige seminar som tar sikte på å forebygge tribunevold. Seminaret arrangeres for fjerde gang og er i samarbeid med NFF og Norsk Toppfotball (NTF). De aller fleste fotballklubbene og de aktuelle politidistriktene er med, til sammen 91 deltakere.

– I europeisk sammenheng har vi et unikt samarbeid mellom politi, NFF, NTF og klubbene. Klubbene og politiet er blitt flinke til å være proaktive i tillegg til arbeidet som gjøres under kampene, sier Ellefsen.

Ultras-miljøene holdes utenfor

Brattland i Kripos kommer også med ros til supporterne, som han mener har tatt klar avstand fra de uønskede elementene.

– Risikosupporter-miljøene er svært begrenset. De såkalte Ultras-miljøene er ikke definert som risikosupportere. Det er ikke noe feil i at supportere dominerer og skaper liv på tribunene, så lenge det ikke går over i vold, sier han.

Godt samarbeid mellom politi og klubbene trekkes frem som noen av årsakene til at det er mindre tribunevold. I tillegg fikk politiet for noen år siden anledning til å gi oppholdsforbud opp til seks måneder. Det har virket, sammen med saftige bøter.

Kripos opplyser at de fleste risikosupporterne holder til i de store byene – Oslo, Trondheim og Bergen. Politiet ser også utfordringer i Stavanger og Kristiansand.

Risikoen for ordensforstyrrelser, voldsepisoder og ulovlig bruk av pyroteknisk materiale øker når rivaliserende klubber møter hverandre. Uansett er ikke Norge i nærheten av antall voldshendelser som det for eksempel er i svensk fotball.

– Sverige har flere innbyggere og er et land med noen flere utfordringer. Men svensk politi er nysgjerrige på hva vi holder på med her, og de vil være representert under seminaret vårt i mars, sier Brattland i Kripos.