Fem magiske minutter sørget for ny storseier til Manchester United

Manchester United vant for andre gang på to kamper i Premier League-sesongen. Det ble solide 4-0 over Swansea lørdag.

– Vi er mer selvsikre enn forrige sesong. Vi jobber også hardt for hverandre, sa Paul Pogba til Sky Sports.

– Vi ledet 1-0, og da kan man slippe inn en utligning. Det var ikke noe poeng i å lukke døren, bare la hestene løpe fritt, sa manager José Mourinho til Sky Sports.

Midtstopper Eric Bailly kranglet ballen inn like før pause. United var best i første omgang, men det varte og rakk før målet kom.

Bailly scorer ikke ofte. Målet var denne gangen en gave. Paul Pogbas harde heading ble slått i undersiden av tverrliggeren av Swansea-keeper Lukasz Fabianski. Var ballen inne? Nei, og Bailly strakk ut et av sine lange bein og tuppet inn 1-0.

Romelu Lukaku løftet elegant inn 2-0 etter 80 minutter. Det var United-spissen tredje seriemål denne sesongen. Han sto for to mot West Ham i premieren.

Rush

Lukaku kostet «bare» 800 millioner kroner da han kom fra Everton. Det kan vise seg å være et røverkjøp.

Pogba la på til 3-0 etter nydelig United-spill bare minuttet etter Lukakus mål.

Og ikke lenge etterpå var det innbytter Anthony Martials tur til å juble. Swansea sprakk totalt og ble hudflettet av United mot slutten.

Frekk åpning

Kampen åpnet friskt. Begge lag traff tverrliggeren tidlig. United slo West Ham 4-0 forrige helg.

Neste United-kamp går hjemme mot Leicester, og dermed ligger det godt an til at Manchester-klubben står med ni poeng på tre serierunder.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden 2013.