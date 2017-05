Ferdig som Sunderland-manager – sier nei til etterlønn

Saken oppdateres.

Sunderland endte helt sist i Premier League denne sesongen. Nå har David Moyes valgt å si opp jobben sin som manager for klubben.

– Jeg ønsker å takke Ellis Short og styret for at de har gitt meg muligheten til å lede Sunderland, og jeg vil takke supporterne for at de alltid har vært så engasjerte og støttet klubben. Jeg ønsker spillerne og etterfølgeren min alt godt i kampen om å rykke opp igjen til Premier League, sier David Moyes i en pressemelding fra Sunderland.

Sier nei til etterlønn

I pressemeldingen får David Moyes ros for at han har gitt fra seg muligheten til å få etterlønn. Da 56-åringen ble ansatt som Sunderland-manager i fjor sommer, signerte han en fireårskontrakt.

– Etter å ha jobbet utrettelig for å unngå nedrykk fra Premier League, har David valgt å forlate klubben uten kompensasjon, noe som beviser hans karakter, sier Sunderlands styreleder Ellis Short.

56-åringen har tidligere vært manager i Real Sociedad (2014–15) , Manchester United (2013–14), Everton (2002–13) og Preston North End (1998–2002).