Fikk sitt andre gull på to dager: – Jeg har virkelig flyt om dagen

Saken oppdateres.

Planen var å feire seriegullet foran nesten 21 000 trøndere på Lerkendal forrige helg. Men målet som ville gi Rosenborg gullet kom aldri, og da Moldes Ruben Gabrielsen ga Molde seieren mot Vålerenga tre minutter på overtid, ble gullfeiringen utsatt til tidligst denne helgen.

Enten kunne Rosenborg sikre seg gullet på egen hånd med seier mot Aalesund søndag kveld. Eller så kunne det hele avgjøres dagen før, når Kristiansund møtte Molde til naboduell.

I det siste tilfellet måtte Rosenborg-spillerne feire seriegullet hjemme hos seg selv. Og det var nettopp det som skjedde, da Daouda Bamba flikket corneren fra Christoffer Aasbak i mål.

Pappa i går - seriemester i dag

På St. Olavs Hospital satt lørdag kveld en nybakt serievinner og far. Fredag ble Pål André Helland og samboeren Linn Lyngmo foreldre for første gang, og lørdag kunne de nybakte foreldrene sitte på sykehuset og se at seriegull nummer tre ble sikret.

– Jeg har ganske bra flyt om dagen. I går fikk jeg et gull, og i dag fikk jeg et gull. Begge uten at jeg gjorde så veldig mye for det, sier Helland til Adresseavisen.

Vant gullet i Molde i fjor

Da Rosenborg tok seriegullet i fjor, ble det også avgjort i Molde, da Rosenborg til slutt vant 3–1. Helland liker at gullet ble avgjort på samme stadion i år også.

– Det er fint å se at Kristiansund gjør det bra, og det er artig å se at Molde klabber det til. Og ikke minst er det artig å se at gullet nok en gang avgjøres på Aker Stadion, sier Pål André Helland til Adresseavisen.

Laget reiser til Aalesund for sin tredje siste kamp for sesongen i morgen. Samboeren blir igjen på sykehuset til mandag, mens Helland skal forsøke å ta med seg tre poeng hjem til Trondheim. Morgendagens kamp gjør at det ikke blir den store feiringen.

– En gang fikk vi massiv kritikk for at vi feiret gullet fire-fem dager før en europacupkamp. Om vi hadde feiret gullet dagen før kamp hadde vi nok blitt nærmest avlivet, sier Helland.

Så ikke kampen

Heller ikke hos familien Reginiussen blir flagget heiste og sjampiskorkene smelt i taket i kveld. Barn og middagsspising gjorde sitt til at Tore Reginiussen ikke så kampen som gjorde at han ble seriemester for tredje gang, men resultatet fikk han med seg.

– Om vi hadde vunnet i dag eller i morgen betyr ikke så mye. Det var ikke slik at jeg bet negler og håpet at Molde skulle tape, men når de først gjør det, så har vi gullet i lommen allerede i dag. Det er alltid greit å banke den siste spikeren inn i kisten.

Han lover at Rosenborg er klar for å kjempe om seier i morgen, selv om serien allerede er avgjort.

– Vi har ambisjoner om å avslutte med stil og gjøre det ordentlig. Det er viktig både for oss og respekt for de andre som har mye å spille om. Vi går alltid inn for å vinne, og det gjør vi i morgen også, sier Reginiussen, som har tenkt å ferie seriegullet med en film på tv og kanskje en ekstra sjokoladeplate til.