Finaletap kan koste Manchester United en halv milliard kroner

Ekstra mye står på spill for den engelske fotballgiganten i Stockholm 24. mai. Seier er også Uniteds eneste gjenværende sjanse til å sikre seg plass i neste sesongs Champions League.

Dersom Ajax går seirende ut av finalen, vil det utløse en økonomisk «straffeklausul» i den tiårige avtalen United har med utstyrsgiganten Adidas. I klausulen heter det ifølge BBC at den britiske klubben mister 21 millioner pund, tilsvarende 231 millioner kroner, i inntekter.

Avtalen med Adidas har i utgangspunktet en samlet verdi på i overkant av 7,5 milliarder kroner.

United-ledelsen forventer også et bortfall av inntekter på opp mot 330 millioner kroner dersom klubben må se Champions League fra sidelinjen for andre sesongen på rad.

Store summer

Det potensielle inntektsbortfallet fra Adidas-avtalen utgjør rundt 30 prosent av den samlede utbetalingen utstyrsgiganten er forpliktet til å tilføre Uniteds klubbkasse denne sesongen.

Uniteds økonomisjef Cliff Baty opplyste tirsdag at vinneren av neste helgs Europaliga-finale kan vente seg en premieutbetaling på rundt 70 millioner norske kroner. Taperen får drøyt halvparten.

Baty opplyste videre at United i et normalår vil kunne forvente inntekter på mellom 440 og 550 millioner kroner som følge av deltakelse i Champions League. I Europaligaen ligger inntektene til sammenligning på mellom 165 og 220 millioner kroner.

Gode TV-penger

Manchester Uniteds inntekter i tredje kvartal av regnskapsåret 2016-17 viser en økning på tre drøye prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det skyldes hovedsakelig at effekten at den nye TV-avtalen i Premier League for alvor begynner å gjøre seg gjeldende.

Klubbens samlede inntekter for inneværende regnskapsår vil ligge på mellom 6,1 og 6,3 milliarder kroner, het det i en melding fra klubben tirsdag. Det er atskillig mer enn tidligere anslag. Dermed oppjusterer også klubben forventningene til størrelsen på overskuddet.

Det er nå ventet å ende på mellom 185 og 195 millioner pund, godt i overkant av 200 millioner kroner.

