Firmino slo tilbake med storspill da Liverpool lekte med Stoke

Liverpool – Stoke 4–1:

Liverpool var inne i en litt svak periode i Premier League i starten av desember, men nå står Jürgen Klopps med tre seire på de siste tre kampene og ser ut til å være i slag igjen.

Tirsdag kveld herjet laget med Stoke og vant 4–1 på Anfield. De holder dermed følge med serieleder Chelsea, selv om avstanden fortsatt er på seks poeng.

– Det var en veldig vanskelig kamp. Vi kunne spilt bedre fra start, men Stoke var aggressive og gjorde det vanskelig for oss. Vi var tålmodige nok, sa Klopp i et intervju vist på TV 2.

Sjokkstart

Liverpool fikk en verst tenkelig start tirsdag da Stoke tok ledelsen etter bare drøyt ti minutter. Erik Pieters la inn i feltet, og Jon Walters kunne umarkert heade den videre i mål.

Stoke hadde en dobbeltsjanse til å doble ledelsen bare noen få minutter senere. Liverpool-forsvaret var en stund fryktelig på etterskudd.

Men det var de ikke i angrepsspillet. Adam Lallana utlignet for Liverpool etter at han først forsøkte seg med et skudd, som forsvarer Glen Johnson forsøkte å klarere, men spilte tilbake til Lallana. Dermed kunne engelskmannen forsøke seg på nytt fra skrått hold, og satte lagene likt.

Firmino slo tilbake

For Roberto Firmino har julen vært tøff. Brasilianeren ble siktet for fyllekjøring på julaften. Tirsdag kveld fikk han sin revansj, med et flott mål.

Firmino forsøkte seg nemlig med et skudd fra 15 meter, som først gikk i høyre stolpe – så venstre – så i mål. Plutselig var kampen snudd.

Da løsnet det for Liverpool. Et kvarter etter pause så Sadio Mané ut til å skli inn en tomålsledelse. Spørsmålet er om den så vidt var borti Giannelli Imbula, og at det dermed var selvmål.

Daniel Sturridge noterte seg også på scoringslisten sekunder etter at han kom på banen som innbytter. En kjempetabbe av Stoke-forsvarer Shawcross, for øvrig, som spilte tilbake til keeper. Den snappet Sturridge og avsluttet iskaldt i mål. 4–1.

På nyttårsaften møter Jürgen Klopp og co. Manchester City til storoppgjør på Anfield.

