Derfor blir Forren med Bruttern til Spania uten RBK-kontrakt

Torsdag skrev Adresseavisen at det var nye samtaler mellom RBK-ledelsen og Vegard Forren, og at det var aktuelt at han ble med klubben til Marbella.

VG skrev torsdag at Forren blir med på treningsleir, noe som nå er bekreftet.

– Forren blir med oss til Marbella, sier Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen fredag kveld.

Og legger til:

– Men det er ikke gjort noen avtaler med tanke på overgang etterpå. Vi tar det derfra.

Flere grunner

Utover det har ikke RBKs sportslige leder noen kommentar om saken. Adresseavisen var også i kontakt med Vegard Forren selv torsdag ettermiddag. Han ønsket heller ikke å si noe konkret om fotballfremtiden på nåværende tidspunkt.

Slik Adresseavisen forstår det, er det imidlertid flere årsaker til at RBK ønsker å ha Forren med på prøvespill - uten at noen kontrakt skrives først.

Det handler om økonomi. Det handler om RBK-stallen. Og det handler nok også om noe usikkerhet rundt 29-åringens fotballform etter tre måneder uten daglige klubbtreninger.

Økonomi

RBK-ledelsen har klare budsjetter å forholde seg til rundt den sportslige satsingen, også etter storsalgene denne våren. Én ting er at Forren står uten kontrakt, og sånn sett ikke har noen overgangssum hengende rundt halsen. Noe annet er lønn og sign-on-fee.

Forren har selv uttalt at han nå ønsker en god kontrakt etter Molde-årene, og i november skrev Adresseavisen at det er årsaken til at dette neppe blir noe av.

Etter det Adresseavisen forstår har det da også vært kontakt mellom RBK-ledelsen og Forren eller hans agent Jim Solbakken flere ganger siden i fjor sommer. Både før og etter jul. Men at blant annet økonomi har fått RBK til å bremse.

VG har også meldt om et ønske om sign-on-fee på 7 millioner kroner, noe Forren selv hevder ikke stemmer.

Etter det Adresseavisen forstår er de økonomiske rammene endret nå. Men det blir nok uansett et spørsmål om penger i denne saken.

Stallsammensetning

I utgangspunktet er RBK-stallen, særlig i forsvarsleddet, etter alt å dømme fylt opp. Det er dobbel dekning i hver posisjon, både på back- og midtstopperplass.

Torsdag meddelte Johan Lædre Bjørdal overfor Adresseavisen at han er usikker på egen fremtid i klubben. Trener Kåre Ingebrigtsen uttalte at det fortsatt kan skje ting i dette vinduet – uten å snakke om verken Bjørdal eller andre spesifikt.

Blant annet det norske og svenske vinduet står åpent til 31. mars. Så gjenstår det å se om det skjer noe på den fronten.

Forrens fotballform

Vegard Forren i ordentlig slag er en meget god fotballspiller. Over 30 landskamper er et bevis i seg selv. Nå har imidlertid ikke 29-åringen vært i fast fotballtrening i en klubb på om lag tre måneder. Han har trent noen uker med A-laget og juniorlaget til Molde siden 1. januar, men har ellers trent for seg selv.

På Marbella skal Rosenborg spille to kamper i tillegg til treningene. Dette vil gi gode preferanser med tanke på å ta en avgjørelse.

Forren selv sier til Adresseavisen torsdag at «formen er bra, men at han trenger kamptrening».

Ikke avhengig av vinduet

Samtidig kan det ikke være tvil om at Forren ønsker seg til Trondheim. At han blir med til Marbella uten avtale om kontrakt er nemlig ikke helt risikofritt for midtstopperen fra Kyrksæterøra. Skulle det ikke bli kontrakt, vil det være kun et par uker igjen til den norske seriestarten, slik at det begynner å bli knapt med tid med tanke på å spille seg varm i en klubb.

Men det er også verdt å nevne at Forren - som fri spiller uten klubb - ikke er like bundet til overgangsvinduene som spillere under kontrakt. Dette er blant annet årsaken til at han fortsatt kan havne i utlandet, selv om de fleste lands vinduer nå er stengte.

Mandag er Vegard Forren med RBK til Spania. Dermed er sjansen for at Rosenborg i 2017 har tre spillere fra Kyrksæterøra i stallen absolutt til stede.

