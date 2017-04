Forren kan få bonus uten å ha spilt et eneste minutt på førstelaget

Saken oppdateres.

Det er VG som har intervjuet forsvarsspilleren etter at han fredag satt på benken og så lagkameratene slå Wolverhampton på bortebane.

Med seieren nærmer klubben seg opprykk, noe som vil være svært lukrativt. Og når klubben tjener bra, gjør Forren det også, selv om han ikke har spilt A-lagsfotball ennå. Han skal ifølge avisen ha sikret seg en del av opprykksbonusen.

– Ikke rart jeg ikke har fått spilletid

– Uten at jeg vil si for mye om det, så skal vel jeg komme godt ut av det jeg også. Det er nok flere i klubben som naturlig nok får mer enn meg, men jeg får nok min del jeg også. Uten at det er noe jeg tenker mye på, sier midtstopperen.

Forren understreker at han ikke angrer på vrakingen av Rosenborg til fordel for den engelske Championship-klubben, selv om han ikke har fått spille for førstelaget.

Med tanke på hvordan Brighton har levert, synes ikke Forren det er rart at han ikke har fått muligheten. Forsvarsspilleren forteller at formen er på vei.

Kan få muligheter

Om opprykket blir sikret med seier hjemme mot bunnlaget Wigan mandag, tror Forren det åpner muligheter for at han skal få vise seg fram i de siste seriekampene.

– Jeg har vel fått inntrykk av at jeg kan få et par sjanser på slutten. Jeg føler at klubben er veldig fornøyd og forhåpentligvis får jeg et par sjanser til å vise at jeg er mer enn god nok på det nivået her.

Han er skuffet over å ikke ha hørt noe fra den nye landslagsledelsen, men er tydelig på at han ønsker å bidra med flagget på brystet framover. Da vil det passe bra å få spille noen A-lagskamper snart, men først må han vise seg fram på klubblaget.