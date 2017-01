Forren kan være på vei tilbake til England

Saken oppdateres.

MOLDE (Rbnett): Vegard Forren er fortsatt klubbløs etter at kontrakten med Molde Fotballklubb gikk ut 31. desember. Det er ennå ikke klart hvor midtstopperen vil fortsette karrieren.

– Jeg vet at det er interesse fra forskjellige land, men jeg har foreløpig ikke konkrete tilbud å ta stilling til. Det er agenten (Jim Solbakken) som tar seg av dette. Jeg er trygg på at han kommer opp med et best mulig tilbud til meg, sier Forren til Romsdals Budstikke.

Vil ha avklaring før 1. februar

Etter det Romsdals Budstikke erfarer kan det fort ende med et nytt opphold i England for 28-åringen. Flere klubber i Championship skal ha vist interesse for landslagsspilleren over tid.

– England er fortsatt et ønske fra min side, det har jeg aldri lagt skjul på. Men jeg vet ikke hvilke klubber som kan bli aktuelle til slutt. Det er forskjell på interesse og tilbud, fastslår Forren, som var i Southampton uten å spille Premier League-fotball vårsesongen 2013.

Han oppholder seg hjemme i Molde mens han venter på en avklaring rundt situasjonen.

– Det er mulig jeg kommer til å trene med Molde når de starter oppkjøringa om ei uke. Jeg stresser ikke foreløpig, men tenker at alt bør være klart 1. februar. I mellomtida får jeg bare holde meg i gang og avvente, sier Forren.

Ble ikke enig med Molde

Tidligere har det vært snakk om interesse fra klubber i Russland og Tyrkia. Det skal foreløpig ikke ha kommet konkrete tilbud fra disse ligaene, men Tyrkia skal fortsatt være aktuelt. Rosenborg har også vært et alternativ, men for øyeblikket er det lite som tyder på at trønderen havner i Trondheim.

Det skal også ha vært interesse fra østeuropeiske ligaer.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke muligheter jeg har hatt. Men det er ikke alle nasjoner jeg vurderer som like interessante, sier han.

Vegard Forren kom til Molde fra KIL/Hemne sommeren 2007. Han ble ikke enig om lønnsbetingelsene da han forhandlet med MFK om ny kontrakt etter 2016-sesongen.