Forsvarsklippen om RBK-salgene: - Nærmer seg en smertegrense

Saken oppdateres.

Først dro Adam Larsen Kwarasey til Brøndby, så dro Holmar Örn Eyjòlfsson til Maccabi Haifa, og nå selges fjorårets toppscorer Christian Gytkjær til 1860 München i 2. Bundesliga.

Alle disse tre var gode A-lagsspillere for Rosenborg, og de har forlatt klubben i samme overgangsvindu.

Nå mener Tore Reginiussen at RBK ikke bør selge flere spillere i vinduet.

– Vi nærmer oss smertegrensen, nå. Selv om vi har fått inn fire nye som jeg har troa på, er det likevel noe med kontinuiteten i laget, mener finnmarkingen, som har vært i klubben siden sommeren 2012.

I det internasjonale overgangsvinduets siste dager, kan Jonas Svensson også være på vei bort. Adresseavisen erfarer at det er konkret interesse fra den nederlandske klubben AZ Alkmaar.

Rosenborg har så langt hentet én spiller i alle ledd. Keeper Arild Østbø, midtstopper Jacob Rasmussen, midtbanespiller Marius Lundemo og kantspilleren Milan Jevtovic som er kommet på lån fra tyrkiske Antalyaspor.

Reginiussen sier til Adresseavisen at når man spiller på RBK, så kan det fort skje at to-tre spillere ryker i samme overgangsvindu.

– En del av «gamet»

– Plutselig så kommer det et godt tilbud fra større klubber som verken spiller eller klubb kan takke nei til, og da går det fort, sier midtstopperen.

Gytkjær-overgangen kom sannsynligvis som en overraskelse på resten av troppen. Dansken sa dette til adressa.no på Gran Canaria i forrige uke:

– Jeg er kanonglad for å være i Rosenborg, og har mulighet til å spille mesterliga her. Det har man ikke om man drar til en mindre klubb i en større liga. Jeg har ikke tenkt i de baner i de hele tatt (utlandet), og trives veldig godt her. Det er en kjempefin gruppe i Rosenborg, som jeg ikke kan skryte nok av, sa Gytkjær da.

Nå selges altså Rosenborgs toppscorer til tyske 1860 München.

Reginiussen erkjenner at dette er en del av «gamet» og at resten av spillerne bare må være profesjonelle:

– Det er viktig at det ikke blir for mange som drar i samme vindu.

Bruttern kan ikke love noe

Kåre Ingebrigtsen kan ikke love Reginiussen og resten av RBK-troppen at ingen flere forsvinner før vinduet stenger:

– Nå har vi mistet flere, og det er fortsatt dager igjen av vinduet. Det er jo som jeg har sagt tidligere, at man aldri vet aldri så lenge det er åpent. Jeg gleder meg til det stenger.

– Har du en smertegrense på hvor mange flere spillere du kan slippe ut nå?

– Det er vanskelig å si noe om. Skjer det noe, så gjør det jo det. Jeg skulle aller helst ha sett at ingen reiste, jeg. Det gjør det jo ikke enklere å bygge lag som skal kvalifisere seg inn i Europa, svarer han.