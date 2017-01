Fotballpresidenten: – Jakten på ny landslagssjef er krevende

Saken oppdateres.

ULLEVAAL STADION: Norges Fotballforbund jakter fortsatt ny sjef for herrelandslaget, etter at det ble klart at Ståle Solbakken har takket nei til videre samtaler om å bli Per-Mathias Høgmos erstatter.

– Vi er i en fase hvor vi har samtaler med flere kandidater, men det er ikke konkrete samtaler med én kandidat, sier fotballpresident Terje Svendsen til Aftenposten.

Han møtte pressen onsdag formiddag til en orientering dagen etter tirsdagens styremøte. Da hadde toppfotballsjef Nils-Johan Semb orientert styret om arbeidet. Svendsen sier han var forberedt på at det kom til å bli et krevende arbeid å få på plass ny trener.

– Det har også blitt en krevende prosess, sier fotballpresidenten.

Han utdyper dette med at det er en kjempeviktig beslutning for Norges Fotballforbund, og at det også er omfatter med stor offentlig interessen.

– Det er viktig å få på plass en god løsning. Vi er i den fasen hvor vi prøver å kartlegge hvilke kandidater som er potensielle for å gå i realitetsforhandlinger med oss, og det er viktig at vi får på plass en langsiktig løsning som kan ta oss til mesterskap, sier trønderen videre.

Kan bli midlertid løsning

Norge spiller borte mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen 26. mars. Innen den tid er en løsning nødt til å være på plass, men det kan ende med en kortsiktig en i første omgang.

Svendsen vil ikke gå inn på navn eller tallfeste hvor mange NFF snakker med.

– Det er en håndfull navn, sier Svendsen.

Bob Bradley, Lars Lagerbäck og Roy Hodgson er nevnt i mediene som aktuelle kandidater.

Tar utgangspunkt i Høgmo-lønnen

16. november i fjor ble det klart at Høgmo ikke lenger skal lede Norge, etter en meget svak start på VM-kvalifiseringen.

Et av de store samtaleemnene i etterkant var etterlønnen Høgmo får i 2017 på 4 millioner kroner, som tilsvarte en årslønn.

Svendsen sier at Høgmo-lønnen vil være referansepunktet når lønnen til arvtageren skal bestemmes.

– Men det er diskusjonen med den aktuelle kandidaten som vil avgjøre hvor vi ender med betingelsene.

Ståle Solbakken var det opplagte førstevalget til å lede Norge videre, men han har som kjent takket nei videre forhandlinger. Han blir værende i FC København, hvor han har kontrakt frem til neste sommer.

– Vi ønsker et breiest mulig utvalg å kunne velge mellom, og det er offentlig kjent at Ståle Solbakken var en av kandidatene vi sonderte. Han gikk ut og sa at han ikke var aktuell for forhandlinger med Norge, sier Svendsen.