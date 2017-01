Fotballsupporternes opptrinn i Paris ble fordømt av statsministeren. Nå har de fått straffen sin.

Saken oppdateres.

Fire Chelsea-supportere er dømt for å ha forulempet en svart franskmann og sunget rasistiske sanger til han på T-banestasjonen Richelieu-Drouot i Paris i 2015, skriver den britiske avisen The Guardian.

Supporterne ble identifisert ved hjelp av en video tatt av en brite bosatt i Paris. To av de møtte ikke opp til rettssaken, og ble dømt til ett års betinget fengsel, samt innreiseforbud i Paris Ile-de-France-regionen i to år. De to andre møtte opp, og ble dømt til seks og åtte måneders betinget fengsel. De fikk også en bot på cirka 80 000 kroner.

Se videoen av hendelsen på tv-banestasjonen:

Nektet for rasisme

Begge nektet for å ha sunget rasistiske sanger. En av de tiltalte sa i retten at det var trangt på metroen, og at han dyttet mannen av T-banen uten å ha sett på hudfargen. Han mente at de rasistiske sangene ble sunget fra et annet sted på T-banen.

Episoden skjedde da Chelsea skulle møte Paris Saint Germain i 1/8-delfinalen i Champions League i februar 2015. En mobilvideo viser at de fire supporterne sto ved utgangsdøren på metroen.

Da en svart mann forsøkte å komme om bord ble han dyttet av, og de fire supporterne sang «Vi er rasister, vi er rasister og det er slik vi liker det». Mannen forsøker gjentatte ganger å komme på T-banen, men blir dyttet av hver gang. Senere ser man at en svart kvinne forlater toget, tilsynelatende etter å ha blitt utsatt for rasistisk hets.

– Jeg har ventet på det i to år

Den svarte mannen fortalte i retten at episoden har påvirket han i ettertid. Han har hatt perioder med psykiske problemer, og turte ikke å bruke metroen på nesten ett år.

– Jeg er glad for at rettferdigheten skjer sin fyldest. Jeg har ventet på det i to år, sa han til The Guardian.

Videoen ble lagt ut på flere medier, og ble også brukt som bevis i retten.

Hendelsen ble fordømt fra flere hold, blant annet Storbritannias daværende statsminister David Cameron. Han kalte hendelsen «svært urovekkende». Chelsea-ledelsen kalte hendelsen «avskyelig» og utestengte de fra fotballkamper på Stamford Bridge.