Frisparkperle på overtid reddet poeng for Trondheims-Ørn

Sandviken - Trondheims-Ørn: 2–2 (2–1)

Trondheims-Ørn lå under med ett mål etter 92 minutter i regn- og sluddvær i Bergen. Alt så ut som et bittert bortetap etter en kamp hvor ørnene hadde styrt det meste i andreomgang. Helt til Cesilie Andreassen (20) fra Harstad stilte seg opp for å ta et frispark i skuddposisjon tre minutter på overtid.

Signerte før sesongen

– Jeg var heldig, humrer Cesilie Andreassen til Adresseavisen etter kampslutt.

20-åringen kom til Trondheims-Ørn før sesongen fra bunnlaget Medkila, og nyter en god start hos trønderne. To mål på to kamper og fire poeng av seks mulige gjør at livet smiler for nordlendingen.

– Jeg er ikke vant til å score så mye mål, men det er så klart morsomt med en så bra start både personlig og for laget, sier Andreassen.

Nå høster harstadværingen skryt fra Ørn-trener Thomas Dahle:

– Cesilie var min første signering som trener, og jeg er henrykt over å ha henne på laget. Hun er en teknisk god og klok spiller med et strålende venstrebein. I dag blir hun matchavgjørende med assist på førstemålet og scoring på overtid, skryter Ørn-treneren.

Kampen ble spilt under et forferdelig sluddvær, og det hjalp ikke akkurat på den spillemessige kvaliteten:

– Det blir en krigekamp hvor ballen er mer i lufta enn på bakken, men jeg er meget fornøyd med at vi redder et poeng i en så tøff bortekamp. Hvis man tar trepoengere på hjemmebane og unngår tap på bortebane, så er man i rute, sier Ørn-trener Thomas Dahle til Adresseavisen.

Ubeseiret i serien

Trondheims-Ørn ble liggende under allerede etter fire minutter, men Maria Olsvik utnyttet svakt keeperarbeid etter en corner og pirket inn utligningen fem minutter etterpå. Thomas Dahles damer klarte kun å holde på 1–1-resultatet i noen øyeblikk før Sandvikens Stine Hovland satte inn 2–1 til hjemmelaget da kvarteret var spilt.

Etter hvilen kjørte trønderne kampen og skapte flere målsjanser, uten å overliste Sandviken-keeperen Nora Gjøen. Helt til Cesilie Andreassen presenterte venstrefoten sin og banket kula opp i keeperhjørnet etter et frispark fra 18 meter som fastsatte sluttresultatet 2–2.

Trondheims-Ørn ligger nå på fjerdeplass etter to serierunder.