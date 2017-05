Frustrerte seere etter at storkampen gikk i frys: – Skjønner at folk er forbannet

Ikke klar for eksamen? Her er skippertakstriksene som gir resultater

Saken oppdateres.

– Som dere merker: Det er store utfordringer med spesielt Rosenborg-Brann på Eurosport Player nå. Vi jobber med å finne ut av det, skriver EurosportNorge på Twitter .

Det var trøbbel med visningen av storkampen mellom Rosenborg og Brann på kanalens nettløsning, til stor frustrasjon for mange.

Da ti minutter gjensto av omgangen, var bildet tilbake, men mange gikk glipp av opp mot halvparten av omgangen og viste sin misnøye i sosiale medier. Bildet var fryst i store deler av omgangen.

Eurosport beklager

– Vi jobber med å finne ut av hva som har skjedd og hvorfor. Det er mange som jobber med det nå, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Eurosport, Lars Hojem Kvam.

Eurosport beklager til seerne som gikk glipp av deler av kampen.

– Det viktigste er å beklage til folk som blir forbannet, det skjønner vi godt. Det er ikke sånn det skal være. Det er kjempetrist og veldig dumt. Nå jobber vi med å finne ut hvorfor, sier Kvam.

Frustrerte seere

– Det er litt for dumt at dere ikke klarer å sende den største kampen i Eliteserien, skriver en bruker .

– Det er ikke utfordringer, det er et problem. Problemet er at man ikke får sett en av årets største kamper som man har betalt for, skriver en annen .

Eurosport har også tidligere i sesongen fått kritikk for Eurosport Player.

– Det er mye som har fungert bra, og vi har fått en god del positive tilbakemeldinger også. Men så har vi hatt noen hendelser og begivenheter vi ikke har formidlet så bra som vi skal.

– Vi prøver å sørge for at ting skal fungere, og at kundene får det tilbudet de forventer. Det blir nok mange møter og mailer de neste dagene for å unngå at noe sånt skjer igjen, sier Lars Hojem Kvam.