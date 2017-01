Gamst Pedersen pendler fra Trondheim for å spille på TIL: – Å reise er en livsstil

Saken oppdateres.

– I fjor ble det en del pendling. Man er jo fra Finnmark og har reist mye hele livet. Jeg kjørte til Tana for å spise middag, og det ble til sammen to timer i bil, smiler vadsøgutten.

Og føler overhodet ikke at reising er en belastning.

– Jeg trives med det, og det er litt en livsstil, sier 35-åringen, som var på sin første trening med «Gutan» i Skarphallen torsdag.

– Har noen bonuspoeng

Han synes det blir vanskelig å tallfeste hvor mye han pendler fra trønderstaden til Nordens Paris.

– Jeg har nå noen bonuspoeng, smiler Gamst Pedersen, som spilte for Rosenborg i to sesonger før han kom tilbake til TIL foran fjorårets sesong.

– Du tar ikke fly opp og ned hver dag?

– Nei, nei, det varierer. Når det passer, så gjør jeg det, sier midtbanespilleren.

Og forsikrer:

– Dette tar ikke fokus vekk. Hjemme for oss er Trondheim, og begge er fram og tilbake. Vi har hund også, men nå blir det nok litt mer permanent her i Tromsø, sier 35-åringen.

For TIL-spilleren har en leilighet her i Tromsø.

– Det blir nok litt mindre pendling i år. I fjor var det litt mer på grunn av skadesituasjonen også. Samtidig vil du jo være her med guttene. Det er viktig, presiserer han.

I fjor gikk han gikk han lyskeskadd i store deler av sesongen. Han kom imidlertid tilbake i de to siste kampene og var sterkt delaktig i at TIL hentet fire poeng. Det gjorde at Gutan berget plassen i Eliteserien.

Avviste utenlandstilbud

Etter sesongen dro det litt ut i tid, før han til slutt valgte å forlenge med TIL. Den tidligere Blackburn-proffen har hatt henvendelser fra India – der kompisen John Arne Riise spiller – og Australia.

– Det har vært snakk om litt av hvert. Avgjørelsen har med det totalsituasjonen å gjøre. I India er det jo ikke før sesongen er ferdig her. Australia er langt unna for ett år. Det som har skjedd er skjedd. Jeg skal være her og trives med det, sier Gamst Pedersen.

– Kanskje det blir India etter sesongen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Om jeg skulle hatt min livs sesong og blitt solgt eller bli her i ti år til, det vet jeg ikke. Jeg gjør det jeg kan for å gjøre det best mulig her. Det er det viktigste for meg, sier Gamst Pedersen, som er klar på at TIL må heve bunnivået for å forbedre fjorårets 13.-plass i Eliteserien.