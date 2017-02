Godkjente scoring etter kontroversiell hodeduell: – Det var både frispark og gult kort

Saken oppdateres.

Chelsea-maskinen kjører videre mot seriegull, men det er ikke bare seieren i toppkampen mot Arsenal som blir diskutert etter kampen.

Etter 13 minutter kom hendelsen som mange snakker om etter London-derbyet.

Pedro fikk lagt inn i feltet og traff toppscorer Diego Costa. Han fikk heade uten press, men ballen traff tverrliggeren og gikk ut i feltet igjen. Héctor Bellerín hoppet for å klarere ballen, men inn i femmeteren kom Chelseas Marcos Alonso med stor fart.

Han hoppet inn mot ballen og traff samtidig Bellerin i hodet med albuen med stor kraft. Arsenal-forsvareren deiser i bakken etter duellen. Ballen går så i mål, og dommer Martin Atkinson godkjenner målet.

Arsenal-spillerne flokket seg rundt den skadde spilleren, som etter flere minutters behandling må byttes ut.

– Planter albuen i hodet på Bellerin før han treffer ballen med egen panne. Skulle vært avblåst, skriver TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter.

Også Kenneth Fredheim er enig i at dommerens avgjørelse er svak.

– Fryktelig posisjonering av stopperne, som gjør at Bellerin må gå i begge dueller. Men soleklart frispark i siste duell. Svakt av dommer, skriver han på Twitter.

Også TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller er klar på hva dommeren burde ha gjort.

– Den skulle ikke vært godkjent. Alonso tar for seg med armen, og hindrer Bellerín i å gå opp. I tillegg er det hensynsløst å hoppe inn med albuen først på den måten. Det skulle blitt både frispark og gult kort, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller til TV 2.

Martin Åslund i svenske Viasat mener at Alsonos trolig ikke gjør det med vilje, men at det likevel burde vært blåst frispark.

– Det er ikke mål, det skal være frispark. Det er ikke bevisst på noen måter, men det er unødvendig voldsomt, sa han under studiosendingen.

Duncan Wright i den britiske avisen The Sun mener at duellen var helt fair, og at dommeren burde applauderes for avgjørelsen.

– Alonso traff Arsenal-forsvareren i hodet med albuen, men det er ingen sjanse at det var en straffbar handling, og dommeren bør få applaus for avgjørelsen. Fotball er en kontaktsport, og ikke alle kollisjoner er ulovlige. Alonso kom hurtigere enn Belleri, det er alt, skriver han i The Sun.