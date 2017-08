Gøran Sørloth om sønnens Europa-herjinger: – Det var litt magi over den scoringen

Jeg regner med at bilkøen står som i alle syv årene jeg har jobbet på Aqua Nor

Saken oppdateres.

APOLLON LIMASSOL- MIDTJYLLAND 3–2

Alexander Sørloth (21) var helt avgjørende for at danske Midtjylland fikk med seg et godt resultat fra bortekampen mot Apollon Limassol torsdag kveld.

Danskene tapte 2–3, men Sørloths to bortemål blir viktige før returoppgjøret i Herning neste uke.

Kypriotene tok ledelsen ved Charalampos Kyriakou etter bare 15 minutter, før Sørloth svarte etter 39 minutter. Deretter sendte brasilianske Jander hjemmelaget tilbake i føringen, før Sørloth utlignet igjen.

Midtjylland holdt et uavgjortresultat helt til overtiden. Da avgjorde Ioannis Pittas for Apollon Limassol.

– Helt lik faren

Gøran Sørloth, som herjet for RBK og landslaget første halvdel av 1990-tallet, så sønnen fra TV-skjermen torsdag kveld. Pappa Sørloth innrømmer at han var nervøs foran den viktige bortekampen i kypriotiske Limassol

Etter 3-2-kampen han følgende å si om at Midtjylland nå har god sjanse til å nå et gruppespill – takket være sønnens to bortescoringer.

– Han er helt lik faren når han scorer. Så har han arvet hurtigheten til mora si, smiler Sørloth senior, og tenker da på den siste scoringen.

For etter å ga utliknet til 1-1 med et hodestøt i lengste hjørne, løp 21-åringen regelrett fra Apollon-forsvaret i det 74. minutt. Avslutningen som ga 2-2 var iskald, og hjemme i Trondheim satt en imponert pappa.

– Det var litt magi over den. Han ble spilt gjennom, og regelrett løp fra midtstopperen før han satte den kaldt i mål. Han viser at han er verdig den spissplassen, forteller Sørloth.

Håper på RBK-møte

Etter å stort sett ha vært innbytter i nederlandske Groningen ble «Litj-Sørloth» hentet til Midtjylland i sommer. Nå er han inne i varmen som enslig spiss – og har med scoringene klare planer om å bli værende i den rollen.

– Særlig i 2. omgang regjerte han i denne kampen. Han startet litt usikkert de første 45, men spilte seg seg ordentlig varm, sier far Gøran – som nå håper på et gruppespill i Europaligaen med Midtjylland og RBK i samme gruppe.

– Ja. Absolutt, smiler Sørloth.

PS! Gøran Sørloth synes også det er greit å få med at han selv scoret to mål sist han var i nettopp Limassol. – Det var for landslaget. For en god stund siden, smiler han.