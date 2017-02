«Gudi» fikk meldinger fra skuffede RBK-spillere: - Vi er jo gode venner

Saken oppdateres.

I mars i fjor skrev Gudmundur «Gudi» Thorarinsson under på en kontrakt med Rosenborg til sommeren 2019.

Fredag sprakk imidlertid nyheten om at Thorarinsson er solgt til den svenske klubben IFK Norrköping - etter kun et knapt år i Trondheim.

Overfor islandske medier har Thorarinsson blitt sitert på at han ikke forstår hvordan det utviklet seg i Rosenborg. Overfor Aftenposten forklarer imidlertid Thorarinsson at han føler seg misforstått, og at han på ingen måte er bitter overfor den norske seriemesteren.

– Det har selvfølgelig gått bra med Rosenborg, vi vant the double.Det jeg snakket om var mitt tilfelle. Jeg ble hentet for tre og et halvt år, så fikk jeg ikke engang en pre-season. Det var litt kort tid, sier Thorarinsson.

– Ikke vits å sitte for lenge på benken

24. april scoret islendingen i hjemmedebuten på Lerkendal, og beskrev i etterkant sine første uker i Rosenborg som «romantisk» . Utover i 2016 ble det 14 seriekamper til fra start.

Islendingen følte at han hadde begynt å slå seg til ro i Trondheim før han fikk beskjeden om Norrköping. Nå ser han uansett frem til nye muligheter i Allsvenskan.

− Jeg tenkte kanskje jeg skulle være der (i RBK, journ. anm) litt lenger. Men det er ikke vits å sitte alt for lenge på benken, så jeg tenkte det ville være bedre å komme til Norrköping.

Fikk meldinger fra skuffede spillere

Thorarinsson forteller at han fikk meldinger fra skuffede lagkamerater tidligere fredag.

− Jeg fikk noen meldinger fra spillerne. De synes det var litt kjipt, vi er jo gode venner. Men det er sånn det er. Mange er overrasket over hvor kort tid jeg fikk i Rosenborg. Jeg vet uansett at de kommer til å gjøre en strålende jobb fremover. Rosenborg er det klart beste laget i Norge.

Islendingen presiserer at han ikke nødvendigvis har tatt et endelig farvel med sine venner i RBK-garderoben.

– Jeg kommer ganske sikkert til å reise tilbake til Trondheim, for å møtte guttene. Det blir koselig. Det er veldig fin by og en veldig fin klubb.

Thorarinssons nye klubb har etablert seg i toppen i svensk fotball. De ble seriemestere i 2015, og i 2016 fulgte de opp med en tredjeplass bak Malmö FF og AIK.

Thorarinsson fikk noen få minutter som innbytter i begge kampene da Rosenborg spilte mot Norrköping i Champions League-kvalifiseringen i juli. Den duellen gikk Rosenborg seirende ut av med sifrene 5–4 sammenlagt.