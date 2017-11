Reginiussen-dobbel i jubileumskamp: - Ikke en dag for å trekke frem enkeltspillere

DIREKTE: Mourinho og United bør slå Chelsea for å henge med i tittelkampen

Byåsen med mulighet til å klatre på tabellen. Se kampen her

Gullet er sikret: Her er de elleve som skal sørge for skikkelig RBK-feiring

Flere medier: Lekkasjer avslører at USAs handelsminister gjør forretninger med Putins svigersønn

Saken oppdateres.

Lørdag kveld var seriegullet et faktum, og dermed var det en RBK-tropp med lave skuldrer som ankom Ålesund søndag ettermiddag.

Trener Kåre Ingebrigtsen var imidlertid tydelig overfor Adresseavisen på at det er akkurat like viktig for RBK å vinne i kveld som ellers.

Han har uansett valgt å rokere en del på laget som spilte 1–1 mot Zenit i midtuka.

Arild Østbø får for eksempel sjansen i mål, og «kontrakt-duoen» Jørgen Skjelvik og Johan Lædre Bjørdal er stopperpar.

Samtidig fortsetter Jacob Rasmussen sentralt på midtbanen.

Dette betyr at flere sentrale brikker får hvile søndag kveld, blant annet Andre Hansen og Tore Reginiussen. Mens pappa Pål Andre Helland antakelig er stinn av adrenalin, og starter på høyrevingen.

Desperat AaFK

Om RBK kan spille med lave skuldrer i kveld, er situasjonen helt annerledes i AaFK-leiren. Med sine fattige 26 poeng på 27 kamper står trener Trond Fredriksen og co med begge beina godt plantet nede i nedrykksgjørma.

Derfor kommer RBK antakelig til å møte et lag som MÅ angripe på eget kunstgress. Noe som kan borge for en meget underholdende kamp søndag kveld.

RBK-laget: Arild Østbø - Morten Konradsen - Johan Lædre Bjørdal - Jørgen Skjelvik -Birger Meling - Mike Jensen - Jacob Rasmussen - Anders Trondsen- Pål Andre Helland - Nicklas Bendtner - Milan Jevtovic

Benken: Andre Hansen, Jonathan Levi, Tore Reginiussen, Andreas Helmersen, Erik Botheim, Alex Gersbach, Samuel Adegbenro.

AaFK (4-4-2): Andreas Lie – Adam Örn Arnarson, Kaj Ramsteijn, Oddbjørn Lie, Mikkel Kirkeskov – Edwin Gyasi, Bjørn Helge Riise, Daniel Gretarsson, Sondre Fet – Anthanasios Papazoglou, Mustafa Abdellaoue

Benken: Urke, Barstad, Hatlehol, Berisha, Marlinho, Thrandarson, Waagan