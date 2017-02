Han ble utropt til Sveriges kjedeligste person. Nå skal Lars Lagerbäck redde norsk fotball.

Saken oppdateres.

ULLEVAAL STADION: – Jeg er jo kåret til Sveriges kjedeligste person, så jeg kan jo begynne der, sier Lars Lagerbäck da Aftenposten ber ham beskrive seg selv som person.

Det var TV- og filmskaperne Filip Hammar og Fredrik Wikingsson som i sin tid satte den siden så omtalte merkelappen på sin landsmann, etter at han på en pressekonferanse med Zlatan Ibrahimovic satte ned foten da superstjernen ble spurt om hvordan verden ville se ut om 100 000 år.

Lagerbäck har siden brukt tittelen flittig i ulike sammenhenger.

– Da blir ikke forventningene så store, forklarer han.

Lagerbäck ser heller ingen grunn til å strø rundt seg med store ord i møte med sin nye oppgave, et landslag det ikke stilles de store forventningene til etter flere år med svake resultater.

Etter å ha blitt nasjonalhelt på Island etter sist sommers fantastiske EM-eventyr, skal han nå gjenreise et norsk landslag som ikke har vært i et mesterskap siden 2000.

Liker ikke underholdende og attraktiv fotball

Tonen var en ganske annen i landslagets garderobe, som for anledningen var innredet til pressekonferanse, enn hva den var da Per-Mathias Høgmo lanserte sin lille revolusjon av norsk fotball høsten 2013.

Norge skulle utvikle seg til å bli et lag som dominerte fotballkamper, selv mot de aller beste.

For Lagerbäck er det bare én ting som gjelder: Effektiv fotball.

– Jeg liker ikke å snakke om underholdende eller attraktiv fotball, for meg handler fotball om å vinne, sier svensken, som sier at han blir overrasket om ikke Norge spiller på samme måte mot Nord-Irland i slutten av mars som det Sverige og Island gjorde under hans ledelse.

En spillestil som har tatt Lagerbäck og hans lag (Sverige, Nigeria og Island) til syv sluttspill siden årtusenskiftet.

Norge kan når Island kan

Island klarte han som kjent å ta til kvartfinalen i sist sommers EM, etter at England ble slått i åttedelsfinalen.

– Hvis Island klarte det, så kan definitivt Norge gjøre det samme. Men det er mange faktorer som spiller inn, du må også ha de små marginene med deg, sier Lagerbäck, som mener det nesten er utrolig at Norge ikke slo Ungarn i de famøse play off-kampene høsten 2015. Til det hadde Høgmos menn for mange sjanser.

Svensken er klar på at det viktigste på et landslag er at det laveste nivået er så høyt som mulig, slik at man i størst mulig grad unngår å gjøre personlige feil.

Høgmos utvalgte fikk smertelig erfare at på et internasjonalt toppnivå så blir man knallhardt straffet for den minste feil.

Lagerbäck understreket at han foreløpig har for dårlig oversikt over den norske troppen til at han kan si noe om hvilke spillere han kommer til å bygge laget rundt.

Han har imidlertid en klar tanke om hvordan han ønsker å spille allerede mot nordirene.

– Jeg håper vi får se et veldig velorganisert Norge som gjør veldig få feil. Så håper jeg vi finner en spillestil hvor vi klarer å variere mellom raske omstillinger, men også i noen tilfeller klarer å holde mer i ballen. Fremfor alt skal vi ta oss inn i straffeområdet til motstanderen så mange ganger som mulig, sier treneren, som spilte 4-4-2 med Island i sommer, og regner med å gjøre det samme med Norge.

Tror 2018-VM fortatt er mulig

Selv har han ikke helt gitt opp drømmen om å ta Norge til 2018-VM i Russland, selv om utgangspunktet er veldig vanskelig etter kun én seier på de fire første kvalifiseringskampene.

– De to første kampene blir superviktige, sier han om møtene med Nord-Irland og Tsjekkia.

Det er helt uaktuelt for ham å bruke resten av kvalifiseringen til en slags prøveperiode før EM-kvalifiseringen som begynner høsten neste år.

– Nei, prioriteringen er alltid å vinne fotballkamper. Det er også viktig å vinne så vi får en bedre ranking inn mot neste kvalifisering, sier han.

Annetvalget bak Solbakken

Toppfotballsjef Nils Johan Semb var en meget fornøyd mann etter at presentasjonen var unnagjort. Han la ikke skjul på at Ståle Solbakken hadde vært førstevalget til jobben, noe Lagerbäck selv ikke hadde noe som helst imot.

– For meg er det det samme om jeg var første- eller tiendevalget. Det ville vært en tjenesteforsømmelse av Fotballforbundet ikke å spørre Solbakken, sier svensken.

Semb hevder Lagerbäck seilet opp som førstevalget da FC København-sjef Solbakken takket nei, og at NFF hadde vært i samtaler med «en håndfull veldig gode kandidater».

Den norske toppfotballsjefen mener ikke at bildet av Lagerbäck som Sveriges kjedeligste stemmer.

– Nei, det er ikke et korrekt bilde. Han er veldig lun og rolig, men også veldig tydelig og bestemt. Han hadde ikke fått de resultatene og den ekstreme respekten i Fotball-Europa om han ikke var det, sier Semb.

Han peker på svenskens 18 år lange erfaring som landslagssjef, og sier svensken er veldig opptatt av at A-landslagsfotball skal være resultatorientert og tilpasset det spillermaterialet man har tilgjengelig.