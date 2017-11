Han er Levangers nye trener: – Det har trigget meg lenge

I dag fløy to F-35 over Trondheim

– Jeg er veldig glad for å sitte her. Vi har vært gjennom en spennende prosess med gode samtaler, og jeg ønsker å være med å bidra til at klubben tar nye steg. For min del har det vært et ønske om å få sjansen til å trene et toppfotball-lag. Det har trigget meg lenge, og tidspunktet passer veldig bra, sa Roger Naustan på dagens pressekonferanse på Moan.

– En av Norges mest talentfulle

Naustan kommer til jobben som Levangers hovedtrener fra Rosenborgs akademi, hvor han formelt sett er spillerutvikler for RBK 2. Bortsett fra et lite opphold i Byåsen i 2013, har han i hele sin trenerkarriere hatt Lerkendal som arbeidsplass.

– Jeg føler meg veldig klar for seniorfotball, og ser det ikke som veldig annerledes enn det jeg har holdt på med frem til nå. Levanger en god match, sa Naustan.

Styreleder Robert Eriksson mener Levanger har truffet blink med Naustan, som har skrevet toårskontrakt med klubben.

– Han er etter mitt skjønn en av Norges mest talentfulle trenere, med en vanvittig høy fotballkompetanse. Det er en meget spennende person som kommer til oss, sa styrelederen på dagens da klubbens nye trener ble presentert.

– Jeg tror det er viktig for meg, med min bakgrunn, at det ikke er nok å være talentfull. Nå må det leveres, og jeg er veldig innstilt på det, svarte Naustan.

RBK-fotball

Ansettelsen av Naustan faller inn under klubbens nye strategiplan, som skal løpe frem til 2023. Bakom alle de fine formuleringene, handler det i korte trekk om å tilnærme seg RBK i spillestil. I det bildet passer Naustan perfekt.

– Fremgangen til Levanger er imponerende. Klubben har kommet ganske langt, men målet er at vi skal bli enda bedre. Jeg håper å bidra til at Levangers positive trend de siste årene fortsetter. Kanskje må vi gjennom en liten endringsfase med tanke på måten å spille på. Jeg spiller mine lag primært i 4–3–3, relativt gjennombruddshissig. Det er tuftet på det tradisjonelt rosenborgske, sier han.

Flytter ikke

Som siste spørsmål på pressekonferansen, fikk Levangers nye trener spørsmål om hvor han skal bo.

– Jeg bor i Trondheim, det skal jeg i utgangspunktet fortsette med, svarte han.

