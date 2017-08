Han er sønnen til en av tidenes storscorere i Norge. Nå er Brattbakk jr. tatt ut på landslaget

Her er det siste bildet av den savnede BI-studenten

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: I slutten av august starter firenasjonsturneringen i Sverige. Der skal Norges gutter 17-landslag møte Sverige, Romania og Slovakia.

Johnsen valgte tjue spillere som skal spille med flagget på brystet. Blant dem er sønnen til Harald Brattbakk, Filip.

– Han har hatt en bra progresjon og er en spennende spiller, sier Johnsen til Adresseavisen.

Dette er første gangen Brattbakk har stått på Johnsens endelige tropp. Han får dermed muligheten til å få sin landslagsdebut for rekrutteringslaget.

– Nå som vi har vært med i EM, ønsker jeg noen nye fjes inn, forteller G17-treneren.

«Brattbakk jr.» har ifølge fotballforbundets sider fått 13 kamper for Rosenborgs andrelag denne sesongen. Spissen har puttet ballen i noten to ganger.

17-åringen var med da Rosenborg G16 slo start 2–0 i cupfinalen i 2016.

– Han har kvaliteter som viser at han kan ta et neste steg. Det er viktig for han å få referanser og erfaring fra internasjonal fotball.

Fra Rosenborg er også Erik Botheim og Robert Williams med.

– Erik har vært fast med oss og har vært god de siste månedene. Robert har blitt omskolert til venstreback og vi følte et behov for å ha han med, sier Johnsen.

Troppen:

Mads Christiansen – Lillestrøm Kristoffer Klaesson – Vålerenga Fabian Rimestad – Fana Erik Tobias Sandberg – Lillestrøm Jesper Daland – Stabæk Henrik Åsali Hanssen – Tromsø Emil Kalsaas – Fyllingsdalen Robert B.C. Williams – Rosenborg Johan Hove – Sogndal Mikael Ugland – Start Halldor Stenevik – Nest Sotra Marcus Solbakken – Ham Kam Sebastian Jarl – Kjelsås Anas Ali Farah, Fredrikstad Filip Brattbakk – Rosenborg Erik Botheim – Rosenborg Anders m. Waagan – Aalesund Håkon Evjen – Bodø/Glimt Jørgen Strand Larsen – Sarpsborg 08 Tobias Christensen – Start

Kampprogram

31/08 Romania – Norge kl. 14.30, G-vallen, Örebro 02/09 Sverige – Norge kl. 13.00, Norvalla, Nora 04/09 Norge – Slovakia kl. 14.30, Norvalla, Nora