Han gir RBK-debutanten sjansen fra start

Saken oppdateres.

– Han er en Rosenborg-back. God med ball og offensiv i tankegangen. Man vil ikke merke noe forskjell om det er han eller Alex som spiller, sa Kåre Ingebrigtsen da Adresseavisen for en uke siden ba ham beskrive nysigneringen som søndag får sin debut fra start.

Nesten tre måneder er gått siden Birger Meling signerte for Rosenborg etter å ha blitt hentet fra Stabæk. Det tok bare halvannen uke før venstrebackens hode fikk seg en smell etter å ha blitt truffet av et skudd på trening. Hodeskaden har satt Meling tilbake en stund, men etter en uke med full opptrening får rogalendingen sin debut mot Aalesund.

– Jeg er ikke i toppform

Meling ble drillet som venstreback på lørdagens formasjonstrening og var ydmyk da han ble konfrontert med de hyggelige tilbakemeldingene fra treneren og medspillerne.

- Det er hyggelig å få skryt, men jeg er ikke i toppform ennå, så jeg har mer som bor i meg, sier søndagens debutant.

Dermed henviser Ingebrigtsen Alex Gersbach til benken, etter å ha vært med på trøndernes drømmestart med fire seiere på fire kamper i serien. Med cupkamp mot Strindheim kommende onsdag og en lukt av et hardt mai-program, skal det derimot bli gode sjanser for spilletid for backrivalene.

Suksessoppskriften

Bortsett fra byttet på venstrebackplassen er laget det samme som beseiret Viking 1-0 i Stavanger for en uke siden:

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic.