Han kan være Rosenborgs nye ving

Saken oppdateres.

Med Yann-Erik de Lanlay neppe tilbake i skikkelig form før etter sommeren, starter RBK sesongoppkjøringen med kun tre rene kanter i Helland, Bakenga og Rashani. Det kan føre til at RBK henter inn en kantspiller på lån frem til sommeren – og denne spilleren kan fort være Milan Jevtovic.

– En ung Brattbakk

Den 22 år gamle serberen er en gammel kjenning i norsk eliteserie. I fjor ble han hentet på lån til Bodø/Glimt fra østerrikske Lask Linz, og Glimt-trener Aasmund Bjørkan vær nærmest i ekstase.

– Milan minner meg om en ung Harald Martin Brattbakk. Han har ekstremt god nærteknikk, er kvikk og atletisk. Han er flink til å sette opp sine medspillere i gunstige situasjoner. I tillegg jobber han veldig hardt, og er såledels en kjempegod lagspiller, sa Bjørkan til Avisa Nordland i januar 2016.

Er på blokka

Da sesongen startet, svarte Jevtovic med godt spill for Glimt. Så godt at han allerede til sommeren ble hentet til Antalyaspor etter 6 mål på 20 kamper for Glimt.

Men Jevtovic har ikke tatt tyrkisk fotball med storm, og har etter hvert havnet ute i kulden i Antalyaspor. Nå skriver tyrkiske medier at Jevtovic lånes ut til Rosenborg ut sesongen.

Adressa.no har ikke fått bekreftet ryktene, men vet at serberens navn har vært diskutert på Brakka.