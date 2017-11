Det omstridte forslaget falt som en stein for fire år siden. Nå har Norge fått gjennomslag

Det holder ikke bare med arbeidserfaring for å jobbe i denne nye butikken

Han måtte ha norsktime under landslagssamlingen. Slik er Ødegaards skolehverdag

Tiden som en «hemmelighet» på Toscana-kartet er kanskje forbi, men reisemålet er et godt alternativ til sine folkerike søsterbyer

Tom Høgli blir trener for sønnen og har satt sluttdato for karrieren

Mjøndalen ett steg nærmere Eliteserien etter seier over Ull/Kisa

Molde-kometen Erling Braut Håland ble matchvinner for G18-landslaget

Han måtte ha norsktime under landslagssamlingen. Slik er Ødegaards skolehverdag

Tiden som en «hemmelighet» på Toscana-kartet er kanskje forbi, men reisemålet er et godt alternativ til sine folkerike søsterbyer

Saken oppdateres.

SKOPJE: – Aller siste spørsmål. Han har norsktime om fem minutter.

Klokken er 12.55 torsdag ettermiddag, og landslagets pressesjef Svein Graff er utålmodig.

Martin Ødegaard svarer høflig på Aftenpostens siste spørsmål, om hva han har lært etter å ha vært i medienes søkelys siden han var 15 år.

– At det er ekstremt mye oppmerksomhet, og at alt du sier blir en overskrift. Det er kanskje deres skyld også at jeg er litt kjedelig, siden dere lager så mange overskrifter, sier 18-åringen og smiler.

Han takker for praten og går raskt opp til rommet på det svært behagelige femstjerners hotellet i den makedonske hovedstaden. Der logger han seg på Skype.

Sikkert bra for hodet

En drøy kilometer borte i gaten reiser en gigantisk, 24 meter høy bronsestatue av Aleksander den store seg på Makedonia-plassen midt i sentrum av Skopje.

Historie er ett av de to siste fagene 18-åringen har på timeplanen i sin videregående utdanning. Men det er ikke den antikke kongen og erobreren som er pensum i dag.

– Nå er norsken litt mer heavy, innrømmer Ødegaard, som imidlertid ikke har noen problemer med å skifte fokus fra treninger med lagkamerater på Real Madrid, Heerenveen eller landslaget, til litteraturhistorie og Ibsen, Bjørnsson, Kielland og Lie.

– Det er ikke noe problem. Det er kjekt å ha noe annet å kunne jobbe med. Det er sikkert bra for hodet. Det er viktig for meg å fullføre skolen, det er noe jeg må gjennom, sier avgangseleven.

Ukentlige lærersamtaler

Han går nettskolen via toppidrettslinjen i Drammen. Ødegaard har ukentlige skypesamtaler med læreren i de ulike fagene. Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.

Han har omtrent samme frekvens på innleveringene, så kommer lekser i tillegg.

– Noen perioder er det veldig mye å gjøre, andre perioder ganske rolig, sier han.

Spanske medier har tidligere spekulert i en årslønn på 18 millioner kroner i Real Madrid, men hvor mye som ligger i lønningsposen er aldri blitt bekreftet.

Livet etter karrièren

Det er uansett ikke frykten for en vanskelig, økonomisk fremtid som gjør at Ødegaard fullfører skolegangen.

– Du vet aldri hva som skjer, om du blir skadet eller noe. Så er det mange år igjen etter karrièren, den er kort hvis man tenker på hele livet. Det er greit å ha noe annet å falle tilbake på. Så vil nok familien min at jeg skal gjøre det og.

– Er det viktig å ha noe annet å tenke på enn fotball?

– Jeg kan gjerne tenke på fotball hele tiden jeg, hehe. Men det er kjekt å ha noe annet, så man ikke er i fotballverdenen hele tiden.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er blant dem som mener det er både viktig og gunstig å skaffe seg skolegang og utdannelse – selv om man er profesjonell fotballspiller.

– Ser du på det i et større perspektiv, så vil jeg si at jo mer utdanning de skaffer seg på sin reise, jo bedre er det. Om noen av guttene forlater hjemlandet tidlig og dropper skolen, så går det jo først og fremst utover deres egen personlighetsutvikling. Men det er heller ikke feil fotballmessig i det minste å fullføre den normale skolegangen, sier svensken.

Vil utvide perspektivet til spillerne

Han forteller at han gjerne inviterer interessante personer fra andre områder enn fotballen til landslagene han jobber med, slik at de kan fortelle og komme med nye perspektiver.

– Vi snakker om å gjøre andre ting også med dette laget, vi kan bli mye bedre på det. Til nå har det vært så stort fokus på det sportslige på samlingene, sier Lagerbäck.

Han har flere ganger snakket om at han mener det er altfor mye penger i fotballen.

– Jeg tror på å ha et rett perspektiv på fotballen. Spillerne har mye oppmerksomhet på seg, de vurderes hver uke. Utvider man det perspektivet og får noe annet å tenke på, så innser man at man er ganske privilegert, selv om det kan være ganske tøft iblant å være spiller.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport: