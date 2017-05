Han tar Jevtovic’ plass mot Brann

Trondheims-elever tok gull i NM for ungdomsbedrifter

Trondheims-elever tok gull i NM for ungdomsbedrifter

Saken oppdateres.

82 minutter var spilt på Sarpsborg stadion da Milan Jevtovic ble vist det røde kortet av dommer Svein Oddvar Moen.

På kantene har Rosenborg vært godt dekket til denne sesongen. Med Pål André Helland, Elba Rashani, Milan Jevtovic og Mushaga Bakenga spilleklar har Bruttern hatt mange å velge mellom.

82 minutter var spilt på Sarpsborg stadion da Milan Jevtovic ble vist det røde kortet av dommer Svein Oddvar Moen.

På kantene har Rosenborg vært godt dekket til denne sesongen. Med Pål André Helland, Elba Rashani, Milan Jevtovic og Mushaga Bakenga spilleklar har Bruttern hatt mange å velge mellom.

Tynt

Men nå begynner det å bli tynt for RBK-treneren.

Elba Rashani pådro seg en skade mot Sandefjord. Pål André Helland måtte gå av mot Sarpsborg, men heldigvis for Rosenborg, forventes han klar til Brann-kampen.

Milan Jevtovic må sone grunnet rødkortet han fikk den forrige serierunden. Da er det naturlige valget å sette innpå Mushaga Bakenga.

- «Mush» blir en helt klar naturlig erstatter for Milan (Jevtovic), sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Så etter alle solemerker skal Bakenga starte mot bergenserne. Det vil i så fall bli hans andre kamp fra start i Eliteserien denne sesongen. Vingen startet også i 3–0 seieren mot Sandefjord. Der gikk han målløs av banen.

Han har enda til gode å spille 90 minutter for serielederen.

Vinger snart klar

Elba Rashani har pekt seg ut 16. mai til å være tilbake, men Yann-Erik de Lanlay er fortsatt langt fra spilleklar. Han forventes å være tilbake til sensommeren. Ellers forventes det at laget starter slik som bortekampen mot Sarpsborg. Bortsett fra at Mushaga Bakenga kommer inn for Milan Jevtovic.

For Brann sin del, er Sivert Heltne Nilsen ute med karantene. Det forventes at Peter Orry Larsen kommer inn som indreløper og at Kristoffer Barmen spiller sentralt.