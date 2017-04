Håndbevegelsene under Champions League-trekningen har blitt en snakkis i Spania: - Mistenkelig

Saken oppdateres.

Fredag ble det klart at Real Madrid og Atlético Madrid møtes i semifinalen av Champions League. Det er fjerde sesong på rad at byrivalene barker sammen i det som er Europas gjeveste klubbturnering.

Kampene som venter skaper naturligvis store forventninger i Spania, men gjennomføringen av trekningen har også blitt en snakkis.

«Bolas calientes» - som kan oversettes til «varme baller» - har nemlig etter hvert blitt et kjent tema blant spanske fotballinteresserte.

– Kan noen tro på den absurde teorien om trekningen? spør sportsavisen Marca.

Ingen bevis

I fredagens trekning var det fire baller i potten. Hver av disse ballene hadde en papirlapp med navnet til ett av semifinalelagene inni.

Teorien går ut på at det europeiske fotballforbundet (UEFA) varmer opp enkelte av ballene i forkant av trekningen. Slik vil de som gjennomfører trekningen kunne føle seg frem til et konkret lag - og dermed potensielt påvirke utfallet.

For ordens skyld: Ingen spanske medier har lagt frem bevis som underbygger teorien, og UEFA har ikke kommentert saken fredag. Det hindrer imidlertid ikke spanske medier til å spekulere vilt.

Mange påpeker nemlig at Ian Rush, den walisiske fotballegenden som gjennomførte trekningen, ikke blandet ballene før han trakk Atlético Madrid opp av bollen. I stedet plukket Rush ballen rett opp.

– Det var som om han visste hvilket lag han skulle trekke, skriver Marca.

«Mistenkelig»

Marcas konkurrent AS kaller håndbevegelsene til Ian Rush «veldig mystiske».

TV-kanalen Antena 3 skriver at Rush «på ny åpnet debatten om varme baller».

TV-kanalen Cuatro bruker order «mistenkelig».

I tillegg raser konspirasjonsteoriene i sosiale medier. #bolascalientes har blitt en hyppig brukt emneknagg i løpet av fredagen.

Det er ikke første gang «varme baller» har blitt en snakkis i Spania.

I mars ble UEFAs konkurransedirektør Giorgio Marchetti spurt om spekulasjonene. Marchetti kalte da diskusjonen for en «vits».

– Hvordan kan vi ha varme eller kalde baller? Det er umulig. Med tanke på personene vi inviterer til trekningen, kunne jeg aldri ha spurt noen av dem om å være uærlige i sammenheng med trekningen, sa Marchetti under en konferanse i Estoril, Portugal, ifølge Antena 3 .

Oppsiktsvekkende Blatter-uttalelse

Konspirasjonsteorier om «varme baller» er tilsynelatende mest utbredt blant spanske fotballsupportere. Sommeren 2016 ga imidlertid tidligere FIFA-president Sepp Blatter kritikerne vann på mølla.

Blatter uttalte da at han ikke hadde vært med på å fikse FIFA-trekninger, men at han visste at dette blir gjort i UEFA-turneringer.

— Du kan selvfølgelig merke dem ved enten å varme dem opp eller kjøle dem ned. Jeg så trekninger på europeisk nivå hvor det skjedde. Men aldri i FIFA, sa Blatter, som la til at det var snakk om trekninger i sammenheng med Champions League og kvalifiseringsgrupper for landslag.

Ifølge Blatter ble denne manipuleringen gjennomført ved å legge utvalgte baller i et kjøleskap før trekninger.

