Hareide vraket Bendtner fra landslagstroppen – fant plass til RBK-kapteinen

- Lastebil mistet last over autovernet

«Det er synd at det er eliteseriepause, for nå har jeg bare lyst til å se mer av dette underholdende Brann-laget»

Saken oppdateres.

I dag ble den danske landslagstroppen til kampene mot Polen og Armenia presentert. Det store diskusjonstemaet i forkant av uttaket var om Nicklas Bendtner ble tatt ut i troppen. Det ble han ikke, men en RBK-danske ble likevel tatt med. Mike Jensen ble tatt ut i troppen som ble presentert på det danske fotballforbundets hovedkvarter i Brøndby.

– Jeg er selvfølgelig glad for å bli tatt ut, og jeg gleder meg, men akkurat nå har vi full fokus på Ajax-kampen. Så kan vi snakkes om landslaget etter torsdagen, sa Mike Jensen til Adresseavisen kort tid etter han hadde fått beskjed om uttaket.

Flere kommentatorer i danske medier mente at Bendtner kom til å bli tatt ut, og det første spørsmålet etter Hareides presentasjon gikk på hvorfor han ikke tok ut den høyreiste dansken.

– Jeg har sett Bendtner i aksjon, men jeg ønsker ikke å kommentere enkeltspillere jeg ikke har tatt ut, sa Åge Hareide på spørsmål om hvorfor Bendnter ikke var med i troppen.

– Hareide turte ikke

Han fortalte at han hadde sett Bendtners mål mot Molde, men synes at man skal ta flere kamper med i betraktningen.

Ekstra Bladets sportsredaktør, Allan Olsen mente uttaket viste at Hareide ønsket å bevare roen i landslagstroppen, og unnlot derfor å ta ut Bendtner.

– Han turte ikke. Han har sett hva det koster å ta Bendtner inn i en tropp hvor han ikke har samme spillemessige status lenger som han har i garderoben, sier Olsen til sin egen avis.

Comebacket til Bendtner ble altså avlyst, men Viktor Fischer er tilbake i landslagsvarmen. Fischer har bare spilt fem kamper i år, men har startet to kamper for den tyske klubben Mainz siden overgangen fra Middlesbrough i sommer.

Spisskollega ville ha med Bendtner

Før uttaket talte flere tunge stemmer innen dansk fotball for at Åge Hareide skulle ta ut Bendtner til troppen. Blant annet ønsker spisskollega Nicolai Jørgensen at sjefen skulle ta ut RBK-spissen.

– Nicklas er en god venn, og jeg ønsker alt det beste for ham. Det er flott å se at han har kommet i gang for RBK, og jeg håper at han blir tatt ut til landslaget snart, sa Feyenoord-spissen til Ekstra Bladet.

Også Ekstra-Bladets sportsredaktør Allan Olsen mente at Hareide skulle ta ut RBK-spissen.

74 kamper

Nicklas Bendtner har tilsammen 74 kamper med den danske landslagstrøyen, og har scoret 29 mål. Men siste gang var tilbake i november 2015, i playoff-oppgjøret mot Sverige. Da var Morten Olsen landslagssjef, men siden Hareide tok over har RBK-spissen vært utenfor landslaget.

Mike Jensen har fire landskamper for Danmark, og var sist på laget i slutten av 2016.

Danmark ligger på tredjeplass i VM-kvalifiseringsgruppen, seks poeng bak Polen og med like mange poeng som Montenegro.

Her er hele den danske troppen til kampene mot Polen og Armenia:

Målvakter: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl.

Forsvarspillere: Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Simon Kjær, Mathias Jørgensen, Andreas Bjelland, Riza Durmisi, Henrik Dalsgaard og Jens Stryger Larsen.

Midtbanespillere: William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Pione Sisto.

Angripere: Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Viktor Fischer, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius.