Hat-trick sendte Rosenborg videre

Med tre mål på Moan sørget han for 4–2-seier for serielederne i Eliteserien. Pål André Helland sendte Rosenborg foran, mens Horenus Taddese ga hjemmesupporterne til 1.divisjonslaget noen magiske sekunder da han reduserte til 1–2 midtveis i andre omgang. Dessverre for 1.divisjonslaget svarte Vilhjálmsson med sitt andre og tredje mål i kampen like etter. Robert Stene supplerte på tampen, men Rosenborg er klar for 4. runde i cupen. De regjerende dobbeltmesterne får trukket sin motstander klokken 21.05 onsdag kveld.

Levanger var førende

Levanger var det klart førende laget før pause og allerede etter syv minutter kunne hjemmelaget tatt ledelsen da Horenus Taddese fikk avslutte fra 14 meter et hjørnespark. Skuddet til verdalingen gikk derimot like utenfor Arild Østbøs venstre stolpe.

Østbo kom også i fokus da 1.divisjonslaget spilte seg til sin største sjanse etter 23 minutter. Àdria Mateo López var lagets og kampens motor og spanjolen fikk fyre av fra distanse etter å ha danset gjennom Rosenborg-forsvaret og kombinert med Taddese. Skuddet var greit utført og Rosenborg-keeperen måtte gi retur. Den havnet i så farlig område at hele Moan trodde Kim Robert Nyborg enkelt skulle sende LFK foran med 1-0, men Østbø gjorde opp for seg med en flott reaksjonssredning.

Klønete av hjemmelaget

Samme Nyborg hadde også en god mulighet på en dødball tidligere, mens Aniekpeno Christopher Udo burde kombinert sitt fysiske repertoar med overblikk og spilt Marcus Astvald fri på en LFK-overgang midt i deres gode periode. Det gjorde han ikke.

Da Mike Jensen fyrte et skudd like over mål rett før halvtimen, var det Rosenborgs første skikkelige mulighet i kampen. Fysisk sterke Levanger-overganger med vilje ble gjennomgangsmelodien i omgangen.

Derfor var det veldig kjedelig for de rundt 2000 hjemmesupporterne da Jensen gikk i bakken ti minutter før pause og dommer Sigurd Kringstad pekte på straffemerket. Tom Erik Nordbergs svake pasning ble plukket opp og Espen Berger felte Rosenborg-kapteinen inne i feltet. Da var det bare for Pål André Helland og legge ballen i krysset og sende eliteserielederne opp i 1–0.

Vilhjálmsson-show

Den ledelsen ble doblet rett før pause da Udo mistet ball på egen halvdel. Milan Jevtovic kom gjennom og spilte Matthías Vilhjálmsson inne foran mål. Der gjorde islendingen det han hadde gjort fire ganger tidligere i årets norgesmesterskap, scoret mål, og sendte RBK opp i en litt ufortjent 2-0-ledelse.

Midtveis i andre omgang tok det endelig litt fyr i hjemmelseieren etter at noen tilskuere hadde flyktet fra regnværet. De angret nok da de hørte at Taddese hadde redusert til 1-2, men Vilhjalmsson hadde mer på lager. Sekunder senere headet han inn 1-3, før han lurte inn hat-tricket sitt minutter senere. Rosenborg var et steg nærmere cupfinalen.

Levanger ga ikke opp og trykket på i sluttminuttene, men kom aldri nærmere enn at innbytter Robert Stene reduserte til 2–4 på slutten.