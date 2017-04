Hegerberg klar for nok en finale i Champions League: – Er vi i en finale, så skal vi vinne den

Saken oppdateres.

Utgangspunktet til den franske klubben Lyon var mer enn lovende. Etter 1–3-seier mot Manchester City på bortebane i den første kampen, var Ada Hegerbergs lag storfavoritter til å sikre seg billetten til Cardiff.

Hegerberg spilte den første omgangen før hun ble byttet ut i pausen.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ble byttet ut, jeg fikk beskjed før kampen at jeg bare skulle spille en omgang, sier Hegerberg til Adresseavisen en halvtime etter at kampen var ferdig.

Fakta mesterligaen fotball kvinner lørdag Lyon (Frankrike) – Manchester City (England)0–1 (0-0), sammenlagt 3–2 Mål: 0–1 Carli Lloyd (57). Ada Hegerberg spilte 45 minutter for Lyon. Paris Saint-Germain (Frankrike) – Barcelona (Spania)2–0 (0-0), sammenlagt 5–1 Mål: 1–0 Sabrina Delannoy (str. 55), 2–0 Miriam Diéguez (selvmål 61). Finalen spilles i Cardiff 1. juni.

Men det ble ingen overkjøring på hjemmebane. Kampen i Lyon ble målløs helt til det 57. minutt, og da var det gjestene fra England som tok ledelsen etter mål av den amerikanske superstjernen Carli Lloyd.

– Alltid seriøse for kamp

Men gjestene måtte score to mål til for å ødelegge drømmen om en helfransk finale i Cardiff 1. juni. Flere mål klarte ikke City å score, og Hegerberg er dermed klar for sin andre finale på rad.

– 3–1 på bortebane er et veldig sterkt resultat, men vi er alltid seriøst uansett hva slags kamp vi gjør oss klar til. Vi er selvsikre, men vi vet at de kom til å gå hardt ut fra start. For oss handlet det om å starte kampen bra, og fullføre det, sier Hegerberg.

Men spissen mener at det franske laget har mye å jobbe med før serieinnspurten, cupfinalen og Champions League-finalen.

– Det vi leverer i dag er ikke godt nok om vi skal vinne alle kampene. Vi har full kontroll i første omgang. Vi får de til å springe rundt og vi skaper målsjanser. Så slipper vi inn et mål og mister en del baller. Vi spiller mye på tvers i stedet for å ta ballen med oss fremover, sier Hegerberg.

Møtes tre ganger på tre uker

De to lagene får to muligheter til å finne hverandres svakheter og styrker før den store finalen. De møtes to ganger i midten av mai, først i serien, og så i cupfinalen.

– Det blir veldig spesielt med så mange møter. Først en seriefinale, så en cupfinale og så en Champions League-finale. Det sier litt om situasjonen i fransk fotball for øyeblikket, sier spissen.

Hun har tro på at laget har kvaliteten som skal til for å vinne alle de tre kampene.

– Vi er nødt til det for å nå de ambisjonene vi har, såpass offensiv må vi være. Vi er ikke her bare for å spille, er vi i en finale skal vi vinne den, sier Hegerberg.

Kampen ble spilt foran 19214 tilskuere på Décines.

I kveldens andre kamp vant Paris Saint Germain 2–0 over Barcelona. Vertene ledet 3–1 før den avgjørende kampen, og vant dermed 5–1 sammenlagt.

Lyon er regjerende mestre etter at de slo Wolfsburg 4–3 etter straffesparkkonkurranse i fjor. I den kampen scoret Ada Hegerberg.