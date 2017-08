Hegerbergs landslagsavgang får kapteinen til å stusse: – Jeg kjenner meg ikke igjen

Innbyggere sør for Houston evakueres etter at et dike har brutt sammen

Saken oppdateres.

I en pressemelding tirsdag kveld kom den overraskende beskjeden om at Ada Hegerberg trekker seg fra det norske landslaget.

– Jeg syns det er spesielt at man er 22 år gammel og ikke lenger ønsker å spille på landsalget. Jeg skjønner ikke helt grunnen, sier Solveig Gulbrandsen.

Hun har spilt på landslaget i flere år og var TV 2s ekspert under EM i fotball tidligere denne sommeren, et EM som endte med skuffelse og null mål for det norske landslaget.

En diffus begrunnelse

Hegerberg går hardt til verks når hun beskriver hvorfor hun ikke lenger ønsker å være en del av landslaget.

– Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på når det gjelder kommunikasjon og dialog, sier Hegerberg.

– Jeg mener jeg på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke på de områdene der jeg kan ha en stemme. Landslagsledelsen kjenner mine synspunkter, og jeg kommer ikke til å utdype dette nærmere i mediene. Jeg har følt stolthet ved å spille på landslaget, men slik situasjonen er har jeg ikke motivasjon til å fortsette nå. Jeg ønsker mine landslagskollegaer alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene fremover, fortsetter hun.

Gulbrandsen forstår ikke helt hva det er Hegerberg mener.

– Det er litt diffust det som sto der. Hvis hun sa at hun ikke følte at hun fikk ut potensialet og ikke så noen muligheter til å vinne noen mesterskap, så ville det vært noe annet. Nå er jeg litt usikker, sier hun.

Heller ikke Norges landslagskaptein, Maren Mjelde, så denne nyheten komme. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Hegerberg.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Vi (landslaget) har startet på noe nytt sammen. Det er ingen av oss som er bekjent av det vi gjorde i EM. Men jeg har fokus frem mot en ny kvalifisering. Jeg syns det har vært en tydelighet fra Martin, så jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier Mjelde.

Overaskende for sjefen

Landslagssjef Martin Sjögren var ikke forberedt på beskjeden fra sin største stjerne.

– Det kom som lyn fra klar himmel på oss, det var en stor negativ overraskelse.

– Har du fått kritikken konkretisert på noen mer måte?

– Jeg og Nils Johan Semb hadde et møte med Ada i Lyon. Der kom det en del kritikk som gikk bakover i tid, og en del kritikk om situasjonen i dag. En del er vi helt enige i, noe har vi visst om og noe annet er vi helt uenige i. Hva det var konkret, får hun kommentere om hun vil, sier Sjögren.

Svensken sier at han ikke har fått noen signaler fra Hegerberg tidligere som pekte i denne retningen.

– Alle spillerne har vært fornøyde med hvordan ting er gjennomført. Vi er de første til å prøve med å plukke opp de tingene vi kan forbedre. Vi har prøvd å skape et klima hvor man kan være seg selv og si fra om det man er uenige i, sier han.

– Hun kom under EM med tydelig kritikk. Hvordan oppfattet resten av spillergruppen dette?

– Det er interne ting og saker, så det vil jeg ikke kommentere. For å få suksess er vi helt avhengigge av en veldig sterk vi-følelse. Laget er alltid viktigere enn enkeltspillere. Det kommer vi til å jobbe videre med, uansett hvem som er med videre.

Nils Johan Semb er også veldig overrasket over beslutningen.

– Jeg er også overrasket over at hun begrunner det med landslag over tid. Hun har i ung alder vært med på mange positive opplevelser. Vi har heller ikke tidligere fått noen negative tilbakemeldinger tidligere, sier toppfotballsjefen.

– Håper hun har vært tydelig til NFF

EM i Nederland i juli endte altså med at Norge reiste hjem med null poeng og null scorede mål. Landslagsledelsen fikk den gangen kritikk, blant annet av Hegerbergs mor, Gerd Stolsmo. Hun la blant annet ut en Twitter-melding hvor hun mente landslagsledelsen hadde bedrevet «tidenes ansvarsfraskrivelse».

– Det står jeg 100 % for, men på det nåværende tidspunkt ønsker jeg ikke kommentere mer. Vi får heller snakkes dersom ting ikke går i riktig retning, skrev hun i en SMS til Aftenposten den gangen.

Stolsmo ønsker ikke å kommentere datterens landslagsavskjed til Aftenposten tirsdag.

Gulbrandsen opplever likevel at landslaget og landslagsledelsen bærer preg av profesjonalitet.

– Nå har ikke jeg vært inne under Sjøgren, men hun sier at det ikke har noe med han å gjøre. Når hun sier at det har vært over tid, så er jeg litt usikker. Jeg håper hun har vært tydelig til NFF om hva som har vært grunnen, sier eksperten.

Kaptein Mjelde syns det er trist at den største landslagsprofilen nå forsvinner.

– Det er overraskende. Norge er et så lite land at vi har bruk for alle spillere. Men hvis det er det hun ønsker, så må vi fokusere fremover. Jeg ser frem til å ta tak til høsten. Det finnes gode muligheter for at landslaget skal komme seg opp igjen, mener Mjelde.