Helland av med skade i Bendtners startdebut

Rosenborg - Ranheim 4-1 (1-0)

Tore Reginiussen, Fredrik Midtsjø og Mushaga Bakenga (to mål) sikret Rosenborg 4-1-seier mot byrivalene fra fjæra, etter en nitrist forestilling i et grått, kaldt og vått vårvær i Trondheim.

Følelsen av tre trønderske plussgrader og sludd under paraplyen, kunne derimot ikke måle seg med supporternes følelse da de så Pål André Helland ligge nede etter en halvtimes spill. Stjernespilleren ble liggende nede og slå i gresset etter en takling av Aleksander Foosnæs og der og da fryktet det trønderske publikummet for seriestarten til den skadeplagede høyrekanten.

Selv om mange kanskje anser generalprøven i Bergen 29. mars som en treningskamp, var fredagens kamp trøndernes siste test før Superfinalen mot Brann. Med to uker igjen til seriestart mot fjorårets bronsevinner Odd på Lerkendal, er det uansett lite Rosenborg trenger mer enn en ny skade på Helland.

Han brukte oppkjøringens to første måneder på å komme seg etter kneskaden han pådro seg i forbindelse med cupfinalen mot Kongsvinger i november.

Rosenborg - Ranheim 4-1 (1-0) Treningskamp, Skoglunden Ca. 150 tilskuere Mål: 1-0 Tore Reginiussen (45), 1-1 Torgil Gjertsen (79), 2-1 Fredrik Midtsjø (80), 3-1 Mushaga Bakenga (85), 4-1 Bakenga (88) Rosenborg: André Hansen (Arild Østbo fra 46.min) - Vegar Eggen Hedenstad (Erlend Dahl Reitan fra 65.min), Tore Reginiussen (Johan Lædre Bjørdal fra 46.min), Jørgen Skjelvik (Jacob Rasmussen fra 65.min), Alex Gersbach - Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen (Matthias Vilhjamsson fra 65.min), Fredrik Midtsjø - Pål Andre Helland (Elbasan Rashani fra 31.min), Nicklas Bendtner (Erik Botheim fra 80.min), Milan Jevtovic (Mushaga Bakenga fra 65.min) Ranheim: Even Barli - Aslak Fonn Witry, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Aleksander Foosnæs - Mads Reginiussen, Kristoffer Løkberg (Simen Raaen Sandmæl fra 65.min), Magnus Blakstad - Øyvind Storflor (Andreas Rye fra 83.min), Michael Karlsen (Kim Ove Riksvold fra 76.min), Torgil Gjertsen

Stjernekjøp

Helland trengte assistanse for å ta seg av den våte og tunge gressbanen ved Skoglunden, der ingen av Trondheims to beste lag hadde satt standarden i treningskampen den første halvtimen. Hadde det ikke vært for at det var stjernekjøpet Nicklas Bendtners første opptreden på trøndersk jord, hadde det neppe vært mer enn en håndfull tilskuere langs gjerdet.

De hadde uansett ikke gått glipp av mye før pause, annet enn at Tore Reginiussen stanget inn et innlegg fra Milan Jevtovic rett før lagene gikk i garderoben.

Andre omgang startet litt friskere, der Torgil Gjertsen skremte innbytter Arild Østbø med et flott initiativ minutter etter sidebytte. Kantspilleren satte fart mot mål og avsluttet flott mot lengste hjørne, men ballen gikk like utenfor lengste stolpe.

Mål begge veier

Rosenborg byttet ut en ny kvartett midtveis i omgangen og kunne like gjerne doblet ledelsen like etter. Kaptein Mike Jensen testet skuddfoten og på returen fra Even Barli prøvde Mushaga Bakenga på en klassisk lobb. Den lobben styrte mot Ranheim-målet, men Christian Eggen Rismark reddet blåtrøyene på akrobatisk vis på streken.

Et kvarter før full tid tok det endelig fyr på måltavla. Først utliknet Torgil Gjertsen etter at Rosenborg ikke maktet å klarere et innlegg fra Øyvind Storflor. Deretter satte Rosenborg fart fremover og Fredrik Midtsjø rundet keeper etter godt forarbeid av Bendtner og Jensen. Storebror var tilbake i ledelsen.

Målrush av Mush

Ti minutter før slutt forlot Bendtner banen til fordel for unggutten Erik Botheim. Med det danske stjernekjøpet tuslende på tur i garderoben - med autografjegere på slep - gikk RBK opp i 3-1. Bakenga var først fremme etter at innbytter Matthias Vilhjalmsson stusset en corner fra Jensen.

Bakenga var ikke ferdig der og luktet på retur også tre minutter senere. Innbytter Botheim flikket gjennom Elbasan Rashani etter pasning fra Alex Gersbach. Rashanis skudd ble stoppet av Barli i første omgang, men på returen var altså Bakenga og fastsatte sluttresultatet til 4-1.