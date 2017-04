Helland berget svakt Rosenborg

Saken oppdateres.

Viking – ROSENBORG: 0–1 (0–1)

Hjemmelaget Viking åpnet optimistisk, men siddisene fikk seg en real kalddusj. Rosenborgs kaptein og hærfører Mike Jensens strøkne pasning fant Pål André Helland, som på lekkert vis tok ned ballen på brystet i duell med Viking-back Kristoffer Haugen.

Pangstart

RBK-stjerna så ut som akkurat det – en stjerne – da han iskaldt satte ballen i det lengste hjørnet bak keeper Iven Austbø til ledelse 1–0. Mot Molde puttet RBK to mål på ti minutter. I Stavanger tok det ni minutt før det første målet kom. En ny pangstart notert Rosenborg.

«Hawaii»

Omtrent ti minutt før hvilen fikk Viking en brukbar sjanse, da ballen plutselig ble fri for spissen Appiah på seksten meter. Men skuddet gled av foten hans. Det var betegnende for et hjemmelag som hadde ballen en god del, og som skapte en del småfarligheter, men som ikke maktet å produsere en virkelig målsjanse før pause.

– Uryddig, og litt hawaii. Det er Viking som profitterer på at det blir unøyaktighet utpå der, så det må vi rette på. Det var Pål André Hellands dom over førsteomgangen da han ble intervjuet av MAX i pausen.

– Vi håper vi skal kontrollere mer i andreomgangen, sa Kåre Ingebrigtsen.

Bendtner på jobb

Fem minutt ut i andre omgang presenterte Nicklas Bendtner seg skikkelig. Dansken tok ned et langt fremspill, og vendte på en femøring. Men skuddet med utsiden av foten vred seg utenfor stolpen. Det var et – til da – sjeldent glimt av storhet fra dansken.

Viking best

Tross Bendtners sjanse, var det Viking som startet også den andre omgangen best. Hjemmelaget rev og slet i motstanderne, og kjempet RBK ut av stilen. Etter knappe timen fikk de sin første store målsjanse, da Appiah gruste Tore Reginiussen i lufta på et innlegg fra høyre. Kun en fantastisk redning av André Hansen hindret hjemmelaget fra å utligne på spissens klokkerene heading. Trener Kåre Ingebrigtsen valgte å sette inn Matthías Vilhjálmsson de siste 25 minuttene for Milan Jevtovic, og spilte med en femmer på midten for å stenge ned kampen.

Hansen berget trepoengeren

Ni minutt før slutt eksploderte hjemmefansen da Appiah satte ballen i mål for Viking etter en retur fra André Hansen. Men målet ble vinket for offside. Som var riktig. To minutt før hvilen stanget Mattias Bringaker ballen i stolpen bak André Hansen, men RBKs keeper maktet utrolig nok å stoppe ballen på streken. Tross svært nervepirrende siste minutter for Kåre Ingebrigtsen & co., maktet laget å ro i land sin fjerde strake seier.