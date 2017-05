Varmetopp med over 15 grader torsdag og fredag

Saken oppdateres.

Rosenborg fryktet at Helland hadde pådratt seg en strekkskade, men undersøkelser har avklart at det ikke er tilfelle. Dermed er han etter all sannsynlighet spilleklar til hjemmekampen mot Brann søndag.

– Vi forventer at han blir klar til kamp, sier medisinsk koordinator Haakon Schwabe i RBK til klubbens nettsted.

Helland spilte 43 minutter før han gikk av banen i mandagens 2-1-seier mot Sarpsborg. Han ble erstattet av Mushaga Bakenga, som senere ble matchvinner.