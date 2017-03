Helland etter Tetteys exit: - Nå er det opp til oss andre å ta opp hansken

Saken oppdateres.

Søndag ettermiddag slapp Norges Fotballforbund (NFF) en pressemelding om at Alexander Tettey gir seg på landslaget.

30-åringen har en fortid i Rosenborg, før han i 2009 gikk utenlands til franske Rennes. Nå spiller midtbanespilleren i Norwich på nivå to i England.

– Kjipt å miste Tettey

– Jeg skulle gjerne fortsatt på landslaget, og dette handler ikke om manglende motivasjon, men kroppen tåler ikke belastningen med spill for både klubb- og landslaget. Jeg spiller to til tre kamper i uka for klubblaget og sliter dessverre med at belastningen blir for stor når jeg i tillegg spiller landskamper, sier Tettey til fotball.no.

Adresseavisen har vært i kontakt med Alexander Tettey, men han vil ikke kommentere saken utover pressemeldingen som er gitt av NFF.

Pål André Helland var i Rosenborg det året Tettey ble solgt til Rennes, og de har vært landslagskolleger de siste årene. Han synes at det er kjipt å miste Skjelbred og Tettey på landslaget.

– Det er utrolig synd at vi har mistet to så gode spillere på en drøy uke. De har jo vært utenlands i en mannsalder begge to, så det er definitivt et tap for Norge, sier Helland til Adresseavisen.

– Det er ikke bekmørkt

Likevel vil ikke RBK-vingen være pessimistisk med tanke på det som skjer framover på landslaget:

– Nå er det opp til oss andre å ta opp hansken. Vi har nok av gode fotballspillere foruten Skjelbred og Tettey, som jeg håper kan gå inn og ta ansvar nå. Det er ikke bekmørkt selv om vi gjerne skulle hatt alle de beste spillerne i Norge tilgjengelig til enhver tid, mener han.

Det verste med å miste Tettey fra landslaget ifølge Helland, er dette:

– Han er den beste spilleren Norge har i den rollen som midtbaneterrier. Men som sagt så har vi gode spillere som må gripe sjansen som byr seg nå.

27-åringen lover at han ikke blir den tredje spilleren med RBK-bakgrunn som gir seg på landslaget i 2017.

– Jeg har ikke tenkt å gi meg med det første, sier hemnværingen.