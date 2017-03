Dette er Hellands skadestatus

Saken oppdateres.

Med andre ord ikke veldig beroligende for supporterne, som før torsdagens kamp kun hadde sett høyrevingen på banen i 60 minutter denne oppkjøringen.

- Formen er grei. Det var litt tunge bein utpå en stor bane her, men det var en grei gjennomkjøring, oppsummerer han etter treningskampen på Marbella Football Center.

Helland tegnet seg på scorlingslisten da laget imponerte med 2-0-seier borte mot FC København i midten av februar. Etter å ha stått over de første treningskampene på grunn av kneskaden som hang i fra cupfinalen, har det vært rolig på kampfronten også etter turen til København.

- Enda mer forsiktig med meg

- Jeg har jobbet mye med tøff fysisk trening. Vi har pushet grenser, og det er mange som nesten har tippet over, da er de enda mer forsiktig med meg, sa Helland til Adressa for en uke siden.

Status etter torsdagens treningskamp, er fremdeles at Rosenborg skal være forsiktig med bruken av hemnværingen.

- Planen er at det skal være så som så med kampbelastning nå, slik at jeg skal være i form til seriestart 2. april, sier høyrevingen.

Ikke urolig

Mens Helland hadde en fantastisk vår etter sitt livs oppkjøring med elleve mål på åtte treningskamper for to år siden, er han ikke bekymret for at det har blitt en roligere vinter denne gangen.

Snarere tvert imot.

- De to siste sesongene har jeg hatt to knirkefrie oppkjøringer og vi kan vel være enige om at skadehistorikken likevel har vært så som så. Jeg prøver å bygge meg rolig opp og ikke brenne alt kruttet. Vi har kontroll, jeg hører på de som kan det, sier Helland.

- Det fysiske er snart på plass, så bare jeg får spilt noen kamper nå, så er jeg klar til seriestart, understreker han.

Torsdag spilte han altså en time av treningskampen mot fjorårets finske serietoere, HJK Helsinki. Den timen Helland tilbragte på banen var kanskje det mest begredelige RBK har levert i vinter, før han ble tatt av - tydelig sliten.

- Å halte, det gjør jeg når jeg går. Jeg kan verken å springe eller gå som vanlige folk, sier Helland spøkefullt.

- Vi var dårlige hele kampen, det er helt utrolig at vi klarer å vinne dette her. Vi er ikke i nærheten av nivået vårt. Utifra sjansene fortjener vi kanskje seieren, men utifra prestasjonen fortjener vi bare ris på rævva, fortsetter han.

- Tynn suppe

For Helland nøt ikke akkurat den timen han fikk på Marbella torsdag ettermiddag. Med nyervervelsen Nicklas Bendtner på tribunen og en sliten Mike Jensen uaktuell, slet trønderne med å skape sjanser. Da Helland omsider haltet av, ledet finnene fortjent 1-0 før man endelig snudde kampen på slutten etter scoringer av Anders Konradsen og Matthias Vilhjalmsson.

- Det er ikke noe gøy å være kant i slike kamper. Jeg tror jeg fikk ballen rettvendt to ganger og det er sjeldent det er så lite. Jeg skal jo ha flere sjanser mot Lazio, liksom. Det var tynn suppe, men det er vel greiere å gjøre unna drittkampene her i stedet for når serien starter, sier Helland.

- Generelt var det mange tunge bein for oss i dag. Det kan være godt med en nesestyrer, slik at vi ikke tror vi er bedre enn det vi er, legger han til.